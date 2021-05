PR: Kirsch Import bringt Waterford Tinnashrule 1.1 exklusiv für den deutschen Markt

Einen exklusiv für Deutschland abgefüllten Whiskey aus der irischen Brennerei Waterford hat Kirsch Import am Start – der Waterford Tinnashrule 1.1 wird schon in den nächsten Tagen bei Ihrem Händler zu finden sein.

Was es darüber vorab zu wissen gibt, samt der Tasting Notes, können Sie hier nachlesen:

„Unsere eigene kleine Farm”: Waterford Tinnashrule 1.1 fängt ein Terroir ein – exklusiv für den deutschen Markt

Ein Ort, eine Farm, ein Whisky: Waterford fängt mit einzigartigen Single-Farm-Whiskys die geschmackliche Quintessenz verschiedener irischer Terroirs ein. Je nach Bodenzusammensetzung, der Sonneneinstrahlung und -dauer oder aber der Lage der Felder entwickelt Gerste individuelle Aromen, die in der Folge zu eindeutigen Unterschieden im Aroma von Single Malts führt. Diese Erkenntnis war in Waterford-CEO Mark Reynier schon lange gewachsen. Nach umfangreichen Erfahrungen in der Welt des Weins, wo der Ursprung des Terroir-Gedankens liegt, vor allem auch auf Islay. Hier regte er nach Übernahme von Bruichladdich lokale Bauern zum Anbau von Gerste an. Das geschmackliche Ergebnis: überraschend vielfältig.



Die sensorische Entwicklung der Gerste eines einzelnen Terroirs über mehrere Jahre hinweg exklusiv beobachten – dies ermöglicht Waterford seit Kurzem einzelnen Märkten mit eigenen Abfüllungen. Fünf Single Farm Origins wurden in Europa zugewiesen – an Deutschland: Tinnashrule: Edition 1.1. Seinen Ursprung nimmt der Terroir-Whisky im Regenschatten der Blackstairs Mountains, nördlich von Enniscorthy. Hier liegen die hügeligen Tiefland-Gerstenfelder von John Crowley im Windschatten von Eschen- und Lärchenwäldern und profitieren von dem gut durchlässigen und tonhaltigen Lehmboden der sehr ertragreichen Clonroche-Serie.

Separat angebaut, geerntet, gelagert und destilliert, erschafft diese Gerste der Ernte 2015 einen Single Malt mit komplexen Noten von Honig über spritzige Früchte und dunkle Schokolade bis warmer Würze. Wie alle Single Farm Origins macht Waterford seinen Tinnashrule: Edition 1.1 über den TÉIREOIR Code auf dem Rücketikett vollständig transparent und lädt mit Text, Bild und Ton auf der Waterford-Website in die Welt des Germany Exclusive ein.

Tinnashrule: Edition 1.1

Waterford Irish Single Malt Whisky



3 Jahre, 8 Monate, 14 Tage

Dest. KW 3/2017

Abgef. 03/2021

Fasstyp: 15% Fässer aus französischer Premium-Eiche (Margaux-Rotwein), 17% Vin Doux Naturel Fässer (Sherry/Sauternes), 22% Neue amerikanische Eichenfässer, 46% First Fill Fässer aus amerikanischer Eiche

50% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:

Nase: Süße Honigwaben, Pflaumen, Orangenzesten und Rosenwasser, dazu Gerstenflocken, etwas Minz-Frische sowie dunkle Schokolade mit der Würze von Leder und Anis.



Gaumen: Nelken, weißer Pfeffer und dunkle Schokolade gehen über zu frischem Brot und spritziger Grapefruit. Noten von Orangensirup und Wurzelgemüse leiten in den Nachklang über.



Nachklang: Lang, wärmend und würzig.