TTB-Neuheit: Wolfburn No. 318 Small Batch Release

Bald dürfen wir uns wieder auf einen Small Batch Release aus der Destillerie Wolfburn in Thurso freuen, der diesmal aus 4800 Flaschen besteht: Der Wolfburn No. 318 ist aus einem leicht getorften Spirit entstanden, der in einer Mischung aus First Fill Oloroso Sherry Butts und Bourbon Barrels stammt.

Der mit 46% vol. abgefüllte neue Wolfburn soll in der Nase Aromen von Desertweinen bieten, dazu Süße von Bourbon. Am Gaumen findet man laut Etikett Noten von verbranntem Zucker, Eiche und Vanille sowie Haselnuss und Orange. Im Finish soll er Butterscotch und Honig bieten.

So sehen die Etiketten aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.