Bladnoch erweitert ihre Peated Collection um vier Abfüllungen

Im vergangenen Jahr präsentierte die Lowland-Brennerei Bladnoch mit Alinta ihren ersten getorften Whisky seit der Übernahme durch David Prior im Jahr 2015 (wir berichteten). Rund um dieses Bottling gestaltet Bladnoch nun mit vier weiteren Abfüllungen die Peated Collection. Neben Alinta erscheint jetzt zusätzlich noch Alinta Reserve, dazu veröffentlicht Bladnoch drei Single Cask Bottlings.

Alinta Reserve wird nun jährlich erscheinen, das diesjährige Batch 1 reifte zu 100 % in first-fill Amontillado Sherry Hogshead casks, mit 46.7% Vol. und ist auf 2.000 Flaschen limitiert. The Spirits business nennt neben UK, Taiwan, Australia und Korea auch Deutschland als Markt und gibt den Verkaufspreis mit £120 an (das wären nicht ganz 140 €).

Die drei Einzelfass-Abfüllung sind ab heute nur über die Website der Brennerei als UK-Exklusive erhältlich, es wird also eine Lieferadresse im Vereinigten Königreich benötigt. Die Whiskys stammen aus dem Produktions-Jahr 2009. Erhältlich sind Sherry Hogshead Matured (58,6 % Vol., 262 Flaschen), Bourbon Barrel Matured (55,9 % Vol., 231 Flaschen) und Rum Cask Matured (54,1 % Vol., 248 Flaschen). Der Verkaufspreis beträgt jeweils £200 (das wären knapp 230 €).