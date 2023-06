Bushmills: Coole Drinks für Whiskey-Liebhaber

Zum kalendarischen Sommeranfang stellt uns Bushmills heute in einer Presseaussendung einige erfrischende Cocktail-Ideen vor. Ob Emerald Collins, Blackbush Blackberry Sour, The Daisy oder Iced Irish Cofee: Die Rezepte für diese Summerdrinks von Bushmills teilen wir gerne hier mit Ihnen. Und schließen uns an: Slainté! Auf den Sommer!

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Coole Drinks für Whiskey-Liebhaber

Mit aromatischen Whiskey-Cocktails entspannt den Sommer genießen

Der Sommer bringt viele Momente, die nach einem guten Drink rufen. Ob entspannte Sommerparty auf dem Balkon oder gemeinsames Grillen im Garten: Mit den Bushmills Drink-Inspirationen findet jeder Whiskey-Liebhaber seinen perfekten Whiskey-Cocktail für die heiße Jahreszeit. Frisch und zitronig wird es beispielsweise mit dem Emerald Collins. Wer es spätsommerlich-fruchtig mag, der sollte den Blackbush Blackberry Sour ausprobieren und alle, die sich gern an tropische Strände versetzen lassen, finden im The Daisy den perfekten Sommer-Cocktail. Auch Kaffeeliebhaber kommen mit dem etwas aufwändigeren Iced Irish Cofee als coolem Summerdrink garantiert auf ihre Kosten. Da bleibt nur eins zu sagen: Slainté! Auf den Sommer!

Emerald Collins – Zitrone und Holunderblüte

Fruchtig-spritzige Zitrone trifft im Emerald Collins auf süße Holunderblüte, weißen Wermut und den Bushmills Original Irish Whiskey, mit seinen Noten von Vanillekaramell und Sommerfrüchten. Auf Eis geshaked wird daraus ein leckerer und einfach zu mixender Sommerdrink, der nicht nur Whiskey-Fans ein Lächeln entlockt.

45 ml Bushmills Original

15 ml weißer Wermut

15 ml Holunderblütensirup (z.B. Elderflower Cordial)

15 ml Zitronensaft

Mineralwasser

EisGlas: Highball-Glas

Garnitur: essbare Blüten, Minze und Zitronenscheibe

Bushmills Original, Wermut, Holunderblütensirup und Zitronensaft in einen Shaker geben. Eis hinzufügen und gut shaken. Über Eiswürfel in ein Highball-Glas abseihen und mit Mineralwasser aufgießen. Mit Blüten, Minze und Zitrone garnieren.

Blackbush Blackberry Sour – Brombeere und Salbei

Wenn die Sommersonne am Himmel steht, die Brombeeren an den Sträuchern reifen und der Duft von frischem Salbei durch den Garten weht, dann ist die perfekte Zeit, den Bushmills Black Bush aus dem Regal zu holen. Mit seinen Aromen von Kirsche und überraschend würzigen Noten komplementiert er die anderen Zutaten dieses Cocktails ideal: Einfach die Füße hochlegen und mit einem kalten Blackbush Blackberry Sour den Spätsommer genießen.

Photo by Rob Durston ( www.durstonphoto.com )

50 ml Bushmills Black Bush

25 ml frischer Zitronensaft

4 frische Brombeeren

4 frische Salbeiblätter

15 ml Zuckersirup

1 Eiweiß

Eis

Glas: Tumbler oder Martini-Glas

Garnitur: Brombeeren, Salbeiblätter und Puderzucker

Salbeiblätter zerreißen und alle Zutaten im Shaker shaken. Dann Eis hinzufügen und erneut shaken, bis das Eiweiß schaumig ist. In einen Tumbler auf Eis abseihen und mit Brombeeren, Salbeiblatt und Puderzucker garnieren (alternativ ohne Eis in ein Martini-Glas füllen).

The Daisy – Ananas und Limette

Ein Whiskey-Spin für die klassische Margerita, mit dem auch Whiskey-Liebhaber diesen Sommer auf ihre Kosten kommen. Der perfekte Mix aus tropischer Süße, leichter Säure und dem würzigen Whiskey-Geschmack des Bushmills Black Bush Irish Whiskey für entspannte Sommerabende.

40 ml Bushmills Black Bush

20 ml Ananassaft

20 ml Limettensaft

10 ml Agavensirup

Eis

Glas: Tumbler

Garnitur: Rotes Chili-Salz

Mit einem Limetten-Wedge über den Rand des Glas streichen und mit Chili-Salz garnieren. Black Bush, Ananassaft, Limettensaft und Agavensirup in einen mit Eis gefüllten Shaker geben und kräftig shaken. Über frisches Eis in das garnierte Glas abseihen.

Iced Irish Coffee – Kaffee und Porter

Der Koffein-Booster für lange Nächte: Etwas aufwändiger herzustellen, dafür mit vielschichtigen Aromen, die die würzigen Noten und Nussaromen des Bushmills Black Bush Irish Whiskey besonders gut zur Geltung bringen. Das Rezept stammt von Gearóid O’Callaghan, aka The Whisky Jack. Ideal für alle, die die langen Sommernächte bis zur letzten Sekunde auskosten wollen.



40 ml Bushmills Black Bush

140 ml Cold Brew Slushy*

20 ml Porter Sirup**

Sahne

Glas: Tumbler

Garnitur: gemahlener Zimt



Cold Brew Slushy in einen Tumbler geben, mit Black Bush und Porter Sirup vorsichtig verrühren. Sahne leicht aufschlagen und darauf geben. Mit etwas Zimt garnieren.



*Cold-Brew-Slushy

45 g frisch gemahlener Kaffee

50 cl kaltes Wasser



Wasser und gemahlenen Kaffee in einen Glasbehälter geben, gut umrühren und abdecken, im Kühlschrank 12 Stunden ziehen lassen. Nach den 12 Stunden einen handelsüblichen Kaffeefilter verwenden, um die Feststoffe herauszufiltern. Vor der Verwendung am besten eine Woche im Kühlschrank lagern. Den Cold Brew am Tag vorher in eine flache Kuchen- oder Auflaufform gießen. Die Seiten der Form sollten etwa 10 cm hoch sein, damit die Flüssigkeit nicht überschwappt. Den Cold Brew für zwei bis drei Stunden einfrieren und alle 30 Minuten umrühren, um die Eisschicht aufzulockern. Nach etwa drei Stunden ist die gewünschte Slush-Konsistenz erreicht.

**Porter Sirup

33 cl Porter (dunkles Bier, z. B. Guinness)

330 g Demerara- oder brauner Zucker

2,5 cm frisch gehackter Ingwer

Eine halbe Orangenzeste

Prise Salz

Alle Zutaten in einen Topf geben und zum Kochen bringen. 30 Minuten köcheln lassen. Vom Herd nehmen und 5 Minuten ruhen lassen. Durch ein feines Sieb geben und in eine sterile Glasflasche füllen. Vor Verwendung bestenfalls zwei Wochen oder länger im Kühlschrank aufbewahren.