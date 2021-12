Christie’s: Die Geschichte des Springbank 1919

Nur 24 Flaschen des legendären Springbank 1919 wurden im November 1970 abgefüllt – damit zählt dieser Whisky zu den seltensten der Welt – und weckt dementsprechende Begehrlichkeiten. Eine dieser 24 Flaschen wurde am 3. Dezember 2021 in London bei einer Auktion von Christie’s in London versteigert.

Das erwartete Höchstgebot lag bei 200.000 bis 280.000 Pfund – und wurde aber nicht ganz erreicht. 183.750 Pfund musste der Käufer für die Flasche auf den Tisch legen.

Die Auktion selbst ist aber nicht der Hauptgrund, warum wir hier berichten, sondern ein interessanter Artikel, der begleitend zur Auktion auf Christie’s Webseite erschienen ist: ‘It’s legendary for its quality’: Springbank 1919, a record-breaking single malt erzählt die Geschichte der Abfüllung und auch die Geschichte der Whiskyregion Campbeltown und Springbanks Werdegang. Das Ganze ist auch sehr schön bebildert und interessanter Lesestoff. So beginnt der Artikel:

The year 1919, sandwiched between the end of the First World War and the start of the Depression, might not sound like an auspicious one. But to collectors of rare spirits, it is of great significance.

It was the year that Springbank, a small, family-run distillery in the village of Campbeltown on Scotland’s rugged west coast, created one of the world’s most coveted whiskies.

Since the 17th century, Campbeltown had been an infamous centre for the production of bootleg whisky. The village’s close proximity to good coal, plentiful barley and pure water — as well as a maze of local lochs trawled by fishing sloops — made it the ideal spot for distilling and smuggling activities.