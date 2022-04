Auf der Kempener Whisk(e)y Konferenz findet in diesem Jahr ein besondere Verkostung statt. Chris Herbst, Inhaber des Restaurant Sushi & Soul in München und stolzer Besitzer der größten Sammlung japanischer Whiskys westlich des Fujiyama, lädt am 30. April um 20:30 Uhr zum Sondertasting Japan ein – vor Ort im niederrheinischen Kempnen wie auch online.

Alle weiteren Infomationen zu dieser Veranstaltung finden Sie in der folgenden Presseaussendung sowie online unter www.whisky-konferenz.de.

Das Sondertasting Japan auf der Kempener Whisky-Konferenz mit Chris Herbst

Dieses Jahr öffnet die 2. Kempener Whisky Konferenz Ende April und Anfang Mai die Tore für alle Whiskyfans und natürlich die, die es noch werden wollen. Neben Whisky aus Schottland & Irland erwarten den Besucher 12 weitere spannende Whisky-Nationen nebst fachkundigen Ausstellern.

Wir freuen uns sehr, dass wir für die Konferenz einen ganz besonderen Referenten gewinnen konnten: Chris Herbst wird uns fachkundig die filigrane Aromenwelt des japanischen Whisky näher bringen. Nicht nur, dass Chris stolzer Besitzer der größten Sammlung japanischer Whiskys, vor allem Einzelfassabfüllungen, westlich des Fujiyama ist, er hat das Land selbst vielfach bereist und kennt sich mit der japanischen Kultur bestens aus.

Als Inhaber des Restaurant Sushi & Soul in München bietet er neben feiner japanischer Cuisine auch Koch- & Whiskyseminare an. Er kam 1991 zum ersten Mal mit der japanischen Küche in Kontakt und entdeckte kurz darauf auf seiner ersten Japanreise japanischen Whisky. Er hat immer noch ein paar Flaschen Golden Horse und ein paar alte Suntory-Whiskys von dieser Reise in seiner Sammlung. Als er 1999 in München das Sushi + Soul eröffnete, gab es in Europa nur eine Handvoll Blends von Nikka- und Suntory, also begann er mit überschaubaren 15 Flaschen in seiner Bar.

Im Laufe der Jahre brachten Freunde, Mitarbeiter und sogar Gäste Flaschen direkt aus Japan mit. Insbesondere japanische Flugbegleiter spielten eine entscheidende Rolle bei der Erweiterung seines Sortiments an japanischen Whiskys.

Anfang 2000, mit der Verbreitung von Informationen über japanischen Whisky im Internet, wuchs seine Popularität und für Interessenten im Ausland wurde es vor allem einfacher an interessante Marken und auch Sonderabfüllungen zu gelangen. Laut Chris war dies das „goldene Zeitalter“ für ihn und seine Mitstreiter in Europa: Immer mehr Importeure und Bars in Europa waren auf die Qualität des japanischen Whiskys aufmerksam geworden. Zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht im Fokus der Endverbraucher, Whisky-Enthusiasten und der Sammler. So kam es häufiger vor, dass Chris ganze Import-Zuteilungen für Deutschland ergattern konnte und diese bei Sushi & Soul hinter der Theke landeten. Dann begannen japanische Whiskys auf internationalen Whisky-Wettbewerben Spitzenpreise zu gewinnen, und schlagartig wurden die „Japaner“ interessant für Genießer und Sammler.

Heute 20 Jahre später, sieht der Markt ganz anders aus. Chris gibt zu, dass es – angesichts des Interesses an japanischem Whisky auf einem Allzeithoch – sehr schwierig und vor allem teuer geworden ist, Sonderausgaben zu bekommen, wenn sie überhaupt außerhalb Asiens angeboten werden.

Kunden haben die Auswahl aus mehr als 220 japanische Whiskys in seiner Bar und man findet wohl keine andere Bar auf der Welt – abgesehen von der Bar Zoetrope in Tokio – die eine so unglaubliche Auswahl bietet.

Auf Messen findet man ihn normalerweise nicht, aber für die 2. Kempener Whisky Konferenz macht er eine Ausnahme. Eine Vielzahl von außergewöhnlichen Whisky hat er im Gepäck und sie alle können auf der Kempener Whisky Konferenz am Stand oder in seinem „Sondertasting Japan“ probiert werden.

Infos und Tickets für die Messe und die Tastings gibt es im Internet unter www.whisky-konferenz.de oder im Whisky-Geschäft von Carlo Goertsches in der Vorster Straße 22 in Kempen.