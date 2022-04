Von kultig zu kühn – Chivas Regal 12yo bekommt modernes Design-Update (mit Cocktail-Rezept)

Redesigns sind in allen Branchen probate Mittel, eine Marke zeitgemäß zu halten. Selbst ewige Klassiker werden von Agenturen und Designern immer wieder behutsam an den Stil der Zeit angepasst.

Auch Chivas Regal 12yo kann man berechtigterweise einen Klassiker nennen, und auch er bedarf hin und wieder eines neuen Auftritts, der die Marke wieder ins Zentrum des Zeitgeschmacks holt. So geschehen jetzt mit einem dann doch deutlichen, aber dennoch sehr traditionsbewussten Neuauftritts, das Markeninhaber Pernod Ricard jetzt in einer Presseaussendung vorstellt.

Dazu gibt es ein Rezept für einen Chivas Collins, das wir Ihnen im Anhang an den PR-Text natürlich nicht vorenthalten wollen:

Er gehört zu den beliebtesten Premium Scotch Whisky in Deutschland und präsentiert sich ab dem Frühjahr im neuen Look. Der Chivas Regal 12yo aus dem Hause Pernod Ricard hat eine lange Tradition, steht für Luxus und Ansehen und ist auch in der modernen Whisky-Welt fest verankert. Jetzt erhält Chivas Regal 12yo das größte Update in seiner 112-jährigen Geschichte. Die Veränderungen sind umfassend: Die Flasche und das Etikett haben einen auffälligen neuen Look, der Kühnheit, Modernität und Status miteinander verbindet, und gleichzeitig das luxuriöse Erbe von Chivas für alle Fans der Marke beibehält.

Eleganter Look für stilbewusste Whisky-Fans

Kenner:innen wird die neue Form der Flasche auffallen: Sie wurde verlängert und wirkt dadurch deutlich höher. Die bauchige Form wurde beibehalten, ist jedoch insgesamt schmaler. Auch das silberne Wappen auf der Flaschenvorderseite ist moderner geworden: Im Zentrum steht nun das schlagende Herz von Chivas, die „Luckenbooth“. Ein schottisches Symbol, das die Werte von Chivas verkörpert: Ehrgeiz, Großzügigkeit und Erfolg.

Neu und nachhaltig

Ein wichtiger Aspekt beim neuen Design ist das Thema Nachhaltigkeit. Die neue Flaschenform ist leichter, womit jährlich über tausend Tonnen Glas eingespart werden können. Andreas Höhner, Head of Brand Management bei Pernod Ricard Deutschland: „Ich freue mich besonders darüber, dass jedes Detail der Flasche nicht nur optisch ein Highlight ist, sondern auch unsere nachhaltigen Werte transportiert. Dieser wichtige Aspekt zeigt der anspruchsvollen Generation an Whisky-Genießer:innen, dass sich Luxus und Nachhaltigkeit keinesfalls ausschließen.“

In Deutschland wird die Flasche im neuen Design ab dem Frühjahr im Handel erhältlich sein.

Weitere Informationen auf www.Chivas.com.

Drinkempfehlung: Chivas Collins

Zutaten:

2 grüne Apfelscheiben

50 ml Chivas Regal 12yo

Eiswürfel

100 ml Zitronenlimonade

50 ml Sodawasser

Deko: 1 Limettenscheibe

Zubereitung: Die Apfelscheiben in ein Glas geben und Chivas eingießen. Ein paar Minuten einwirken lassen. Nun Eiswürfel und Zitronenlimonade hinzufügen – die Zitrusfrucht balanciert die Honignote des Whiskys aus. Einmal umrühren und mit Sodawasser auffüllen. Das Glas mit einer Limettenscheibe garnieren und servieren.