Gleich 4 Auszeichnungen konnte Seven Seals bei der SFWSC 2022, der San Francisco World Spirits Competition 2022 erringen – für seine in einem speziellen Verfahren zur Reife geführten Whiskys, darunter zwei aus der Zodiak Serie. Nach den Preisen bei zwei weiteren Wettbewerben sieht man das bei Seven Seals als erneute Bestätigung für die Qualität der Whiskys. Die nachfolgende Presseaussendung erzählt mehr darüber:

Seven Seals beweist in San Francisco seine Weltklasse

Die Single Malt Whiskys The Age of Taurus und The Age of Sagittarius gewinnen Double Gold, der Seven Seals Sherry Wood Finish und Peated Port Wood Finish gewinnen Gold!

Stans, 20. April 2022

Nach dem Goldregen im März bei den Swiss Spirits Review und bei Dom Roskrows New Wizzards Awards, räumt Seven Seals auch bei der San Francisco World Spirits Competition im April ab und gewinnt mit dem The Age of Taurus und dem The Age of Sagittarius die höchste Auszeichnung Double Gold. Auch die Classics überzeugten die Jury, der Seven Seals Sherry Wood Finish und der Peated Port Wood Finish wurden beide mit Gold ausgezeichnet.

Die San Francisco World Spirits Competition ist der traditionsreichste Spirituosen Award Nordamerikas und ist mittlerweile der grösste Spirituosen Award der Welt. Ein Gewinn an der SFWSC kommt einem Ritterschlag gleich, da man gegen ein riesiges Teilnehmerfeld antritt und nur die wirklich Besten gewinnen. Für den Nordamerikanischen Markt ist die SFWSC der Gradmesser, dies wird Seven Seals beim Aufbau des Geschäfts im Nord-Amerikanischen Markt einen beträchtlichen Schub verleihen.

Seven Seals freut sich über diese Anerkennung an der San Francisco World Spirits Competition, welche mit dem Gewinn von zweimal Double Gold und zweimal Gold das Team auf dem eingeschlagenen Weg stärken. So zeigt es sich wiederholt, dass Seven Seals, mit seinem beschleunigten, ökologisch und ökonomisch verbesserten Verfahren, hervorragende Whiskys herstellen kann, welche weltweit verschiedensten Whiskyliebhabern viel Freude bereiten.

Die Seven Seals Fans dürfen sich auch in Zukunft auf neue, innovative und qualitativ hochstehende Produkte freuen.

www.7sealswhisky.com