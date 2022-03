Seven Seals ist „Alpine Distiller of the Year 2022“ – und gewinnt 13 Auszeichnungen für die Whiskys bei zwei Wettbewerben

Die Seven Seals Innovation AG, die mit einer speziellen Methode Whiskys in kurzer Zeit auf natürliche Weise zur Reifung führt, informiert über jede Menge Auszeichnungen, die ihre Whiskys bei zwei Wettbewerben gewonnen haben. Bei „Dom Roskrow’s New Wizards of Whisky 2022“ wurde man „Alpine Distillery of the Year 2022“ und erhielt sieben Goldmedaillen, und bei der Swiss Spirits Review ebenfalls ein halbes Dutzend.

Wir gratulieren herzlich – und bringen hier die Zusammenfassung der beiden Pressemitteilungen, die wir dazu erhalten haben:

Seven Seals „Alpine Distiller of the Year 2022“ – und gewinnt 12 Auszeichnungen für die Whiskys bei zwei Wettbewerben

Seven Seals wird „ Alpine Distiller of the Year 2022“, belegt in der Rangliste der weltbesten Destillerien den zweiten Platz und bekommt sieben Goldmedaillen beim prestigeträchtigen Wettbewerb „Dom Roskrow’s New Wizards of Whisky 2022“!

Unglaubliches geschieht gerade in der Whiskywelt. Die Single Malt Whiskys der Seven Seals Zodiac Linie «The Age of Leo», «The Age of Scorpio», «The Age of Aquarius, «The Age of Taurus» unsere zukünftige «The Age of Virgo» haben bei “Dom Roskrow’s New Wizards of Whisky 2022” Gold gewonnen. Aber auch der Sherry Wood Finish und der Port Wood Finish aus der Klassik-Linie wurden wieder mit Gold ausgezeichnet!

Mit dem Satz «Die Wizards sind tot…» läutet der Spirituosenautor, Redakteur und Berater mit Spezialisierung auf Whisky die Ära der neuen «New Wizards Awards» ein. Die Freude über die explosionsartige Entwicklung des weltweiten Whiskys in den letzten Jahren waren für ihn ausschlaggebend diese von der Kategorie „Rest of the World“ durch die Kategorie „New World Whisky“ zu ersetzen. Was diese qualitativ hervorragenden Whiskys ausserhalb Schottlands, Irlands und Nordamerikas auch verdient haben.

So haben an diesem New Wizards Awards die Seven Seals Whiskys sieben Goldmedaillen gewonnen, wurden zum «Alpine Distiller of the Year» gekürt und haben beim «World Distiller Award» den zweiten Platz belegt. Zitat zu diesem Ergebnis von Dom Roskrow:

„…meine beiden zweitpatzierten Destillerien waren eine Offenbarung. Die Zodiac-Reihe von Seven Seals hat das Erbgut klassischer Whiskyherstellung übernommen und ihm eine Subtilität verliehen, die sehr beeindruckend ist. Einst waren ihre Whiskys ein Gewitter aus Sherry, Portwein und/oder Torf – hart und direkt. Jetzt sind Vielfalt und Nuancen im Geschehen angekommen und machen jede neue Ausgabe zu einem Genuss.“

Seven Seals gewinnt gleich mit sechs Whiskys an der Swiss Spirits Review!

Die Single Malt Whiskys, der Seven Seals Zodiac Linie «The Age of Pisces» mit 93 Punkten,

«The Age of Sagittarius» mit 92 Punkten, unsere zukünftige «The Age of Virgo» mit 91 Punkten und der «The Age of Taurus» mit 90 Punkten haben Gold gewonnen. Auch unser Sherry Wood Finish und Port Wood Finish haben mit ausgezeichneten 89 Punkten und 87 Punkten die Silber Medaille erhalten. Nie wurden so viele Medaillen erreicht!

Seit 2016 werden in der Schweiz, zuerst bei den Gin & Rum Awards, dann ab 2018 auch mit der Kategorie Whisky und heute mit der Swiss Whisky Review Spirituosen prämiert, welche in der Schweiz und Liechtenstein im Handel erhältlich sind.

Das Ziel war es, nicht nur Schweizer Produkte oder Internationale Produkte gesondert zu bewerten, sondern die gesamte Vielfalt der Schweiz festzuhalten und die besten Produkte einer Spirituosenkategorie hervorzuheben.

Seit 2021 laufen die Prämierungen nun unter dem Namen «Swiss Spirits Review»!

Wieso der Name «Swiss Spirits Review? „review“ steht laut DUDEN für „kritische Besprechung eines Produktes“. Im weiteren Sinne könnte man dazu auch „überprüfen“, „einschätzen“ oder „begutachten“ sagen. Die Jury glaubt, dass ein Feedback viel wichtiger für den Produzenten ist, als ein Wettbewerb – darum hat auch jeder Einreicher die Möglichkeit, dieses Feedback zu erhalten.

Seven Seals freut sich sehr über diese Anerkennung an der heimischen Swiss Spirits Review, welche mit dem Gewinn, der viermal «Gold» Medaillen und der zwei Silbermedaillen den Schwung der jungen Marke vorantreiben.

Die Seven Seals Fans dürfen sich jetzt schon auf den Seven Seals «The Age of Virgo» freuen, welcher im August 2022 erhältlich sein wird.

