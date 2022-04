Auch in diesem Jahr findet wieder die Kempener Whisk(e)y Konferenz statt – alllerdings mit einem neuen Konzept. Bei der Zweitauflage der Messe am Niederrhein können Sie wie gewohnt online teilnehmen, und auch vor Ort in Kempen.

Alle weiteren Infomationen zu dieser Veranstaltung finden Sie in der folgenden Presseaussendung sowie online unter www.whisky-konferenz.de.

Die Kempener Whisk(e)y Konferenz mit einer Neuauflage am 30. April/1. Mai

Nach erfolgreicher Auftakt-Veranstaltung in 2021 wird es dieses Jahr die 2. Kempener Whisk(e)y Konferenz geben. Diese außergewöhnliche Messe am Niederrhein wird am Samstag, 30. April, und am Sonntag, 1. Mai, die Tore des Konferenz-Lofts, Wiesenstraße 4 in Kempen für Whisk(e)y-Fans und -Interessierte öffnen.

Was daran außergewöhnlich ist? – Das neue Konzept

Nicht nur das traditionelle schottische Wasser des Lebens steht im Fokus der Messe-Veranstaltung, sondern die enorme Vielfalt internationaler Whisk(e)ys, die Dank des unvermindert anhaltenden Booms die Whisk(e)y-Welt bereichern. Whisk(e)y aus Japan, USA und Irland kennt man, aber auch Länder wie Frankreich, Schweden, Israel oder Taiwan produzieren hervorragende Qualität. Der deutsche Whisky ist ebenfalls vertreten mit einigen grandiosen Abfüllungen von Brennereien aus dem ganzen Bundesgebiet. Meet & greet!

Einige bekannte Persönlichkeiten der Whisk(e)y-Szene sind mit dabei Sie werden für die fachkundige Beratung sorgen, aber natürlich auch für den netten Whisky-Plausch am Stand bei einem feinen Tropfen im Glas.

Die Konferenz öffnet am Samstag um 16.00 Uhr für die Messebesucher. Neben der Hauptveranstaltung im Saal werden zwei Auftaktveranstaltung Special Tastings in der separaten Lounge angeboten. Ein Tasting wird das Thema „Aufsteigender Stern – Irland“. Von vier auf mittlerweile stolzen 50 Brennereien hat sich hier einiges getan.

Ein traditionelles Whiskeyland auf neuen Wegen

Was da aktuell an Innovation und neuer Machart in die Produktion des Irish Whiskeys einfließt, ist hochspannend. Anhand von sechs ausgewählten Tropfen wird unsere Irland Expertin Mareike Spitzer von Irish Whiskeys diese Besonderheiten vorstellen. Wenn alles gut geht, sogar mit tatkräftiger Verstärkung aus Irland.

Edles aus Asien

Wer immer schon wissen wollte, was an japanischem Whisky so besonders ist, kann sich Samstagabend zum Tasting „Japan – Präzision & Harmonie“ anmelden. Wir freuen uns ganz besonders, hier mit Chris Herbst einen Experten auf dem Gebiet gewonnen zu haben. Er ist stolzer Besitzer der größten Sammlung japanischer Whisky außerhalb von Japan. Zum ersten Mal wird er auf einer Messe als Aussteller dabei sein und durch das Tasting mit den filigranen und vielfältigen, sowie meist sehr teuren Tropfen führen. Diese Chance hat man sonst nur in seinen Restaurant „Sushsi & Soul“ in München.

Am Hauptmessetag, Sonntag, 01.05. öffnen die Tore für Besucher schon um 12.00 Uhr, und es wird neben der Messe auch den ganzen Tag Programm geboten. Highlights an diesem Tag sind die „Debatt(l)e“ Tastings. Hier werden verschiedene Länder und deren Repräsentanten vorgestellt und stellen sich dann in einem Blind-Tasting dem direkten Vergleich. Welches Land „die Nase“ vorn hat, entscheidet das Publikum vor Ort sowie auch online. Alle Tastings können nämlich auch bequem von zuhause aus mitverfolgt werden. Wer teilnehmen möchte, aber nicht vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit, sich online zu einzubuchen und bekommt sechs Proben mit Link auf Wunsch nach Hause geschickt.

Vorfreude ist die schönste Freude

Alle Besucher erhalten auch mit dem Kauf eines Messe-Tickets für die Konferenz schon das erste Sampleset vorab. Dabei handelt es sich um ein Blind-Tasting, ohne Angabe der Whisk(e)y-Marken oder Herkunftsländer. Hier kann der Whiskyfan seine Nase & Gaumen erproben und wer die Länder bei seiner „Heimverkostung“ richtig zuordnen kann, der hat auf der Messe die Chance, seinen Favoriten aus dem Set zu gewinnen.

2.Kempener Whisky Konferenz – Messe zum Whisk(e)y kennen lernen, darüber diskutieren, vergleichen oder einfach nur zum Genießen und dabei sein.

Tickets und weitere Infos unter: www.whisky-konferenz.de