Eine Auszeichnung abseits der Competitions rund um die Produkte kann sich Brown-Forman, Besitzer von Destillerien in Schottland und den USA, ans Revers heften: Man ist als eine der ethisch besten Firmen weltweit ausgezeichnet worden.

Wer diese Auszeichnung verleiht und was sie bedeutet, in der nachfolgenden Presseaussendung:

Brown-Forman zu einer der „World’s Most Ethical Companies®” 2022 ernannt

Hamburg, 11. April 2022 – Die in rund 170 Ländern mit ihrem Premium und Super Premium Spirituosenportfolio aktive und besonders für ihre Flaggschiffmarke JACK DANIEL’S bekannte Brown-Forman Organisation wurde von Ethisphere in die Liste der „World’s Most Ethical Companies®” 2022 aufgenommen. Ethisphere analysiert jährlich Unternehmen hinsichtlich der Definition und Förderung von Standards für ethische Geschäftspraktiken und gilt in diesem Bereich als weltweit führend.

In diesem Jahr erhielten insgesamt 136 Unternehmen aus 22 Ländern und 45 Branchen die Auszeichnung. Brown-Forman war das erste Mal dabei.

„Diese Auszeichnung unterstreicht das Engagement unserer globalen Organisation bei der Förderung der Unternehmensintegrität und zeigt, wie sehr die starken Werte unseres Familien- unternehmens in unserem Arbeitsalltag verwurzelt sind und gelebt werden. Unsere internen, länderübergreifend ausgerichteten Programme wie “GROW – Growing Remarkable and Outstanding Women“ und „PRIDE”, unsere Initiative, die für Respekt, Toleranz, Gleichberechtigung und Akzeptanz von LGBTQ steht, leisten hierbei einen wichtigen Beitrag“,

so Yiannis Pafilis, Vice President, Geschäftsführer Brown-Forman Germany/Czechia und Europe Commercial Strategy.

Die Ambition „Nothing Better in the Market“, die vor über 150 Jahren von dem Firmengründer George Garvin Brown so formuliert und als Qualitätsmerkmal für die Premium Ausrichtung auf das Flaschenlabel des Gründungs-Bourbons „Old Forester“ gebracht wurde, zahlt seitdem nicht nur auf das globale Produktportfolio des Spirituosenspezialisten ein. Daran orientieren sich auch die gesamten Ethik- und Compliance Standards.

„Sie umfassen zum Beispiel unseren Brown-Forman Verhaltenskodex, die Mitarbeiter*innenentwicklung, die Integrität, Nachhaltigkeit, Vielfalt und Integration unserer Organisation. Wir sind sehr stolz auf die Anerkennung durch Ethisphere und sie motiviert uns, die Messlatte immer weiter nach oben zu schrauben“,

führt Yiannis Pafilis weiter aus.