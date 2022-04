Whisky Fair Rhein-Ruhr – Ein Blick auf die Stände

Die Whisky Fair Rhein-Ruhr ist vorüber – mit einem Sonntag, der vom Besucheraufkommen eher ein Samstag war. Wir haben mit unserer Kamera noch ein paar Impressionen an den Ständen eingefangen und möchten sie gerne mit Ihnen hier teilen.

Es war schön, nach all der messelosen Zeit wieder einmal bekannte Gesichter hinter und vor den Messeständen zu sehen, miteinander zu reden und zu genießen. Und weil jetzt ja wieder nach der Messe auch vor der Messe sein wird, bieten sich ja in nächster Zeit mehr Gelegenheiten, das Miteinander der Whiskyleidenschaft zu genießen – im April noch in fast einem halben Dutzend Messen und Events in Deutschland, die Sie alle in unserem Eventkalender finden…