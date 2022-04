Whisky Fair Rhein-Ruhr – erste Bilder von der Messe

Frisch von der Remise in Düsseldorf, wo heute und morgen nach zwei Jahren Pause endlich wieder die Whisky Fair Rhein-Ruhr stattfindet, einige Bilder vom ersten Messetag.

Nachdem an diesem Wochenende die Karten der letzten zwei Jahre die Gültigkeit behielten, der Aussteller also nur begrenzt neue Karten verkaufen konnte, dennoch aber natürlich nicht alle Kartenbesitzer kommen konnten, verteilten sich die Besucher recht gut über die Öffnungszeiten, ohne dass es zu Spitzen gekommen wäre. Die Halle war gut ausgelastet, aber nicht überfüllt, sodass man an den Ständen ausführlich verkosten und sich unterhalten konnte.

Die Situation für morgen, Sonntag, ist ähnlich angekündigt – einem informativen und angenehmen Messetag steht also nichts im Wege. Einige Karten für die Whisky Fair Rhein-Ruhr wird es so wie heute auch noch an der Tageskasse geben.

Hier ein paar Bilder von heute gegen 17 Uhr: