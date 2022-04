Whisky Festival in Limburg: Infos zur Messe von den Veranstaltern

Die Veranstalter des Whisky Festivals in Limburg – es findet in zwei Wochen am 23. und 24. April statt – haben uns die neuesten Informationen für alle, die die Messe besuchen oder besuchen wollen, übermittelt. Obwohl die Messe keinerlei Einschränkungen bezüglich Corona unterliegt, hat man sich dennoch entschlossen, die 3G-Regel zum Einsatz zu bringen. Abgesehen davon sind keine weiteren Einschänkungen vorgesehen – auf der Veranstaltung selbst zum Beispiel gibt es keine Maskenpflicht.

Hier der Text der Veranstalter dazu, in dem auch weitere Fragen zur Messe beantwortet werden:

Whisky Festival in Limburg – Schutzmaßnahmen und FAQ

Liebe Freundinnen und Freunde des Whisky-Festivals in Limburg, wie bei unserem letzten Update vom 20.03.2022 angekündigt, informieren wir Euch über die nun eingetretenen Änderungen.

Ab dem 02.04.2022 bis zum 29.04.2022 gilt in Hessen die Coronavirus-Basisschutzmaßnahmenverordnung.

Nach dieser Verordnung unterliegt unsere Veranstaltung keinerlei coronabedingten Einschränkungen.

Dennoch haben wir entschieden, dass wir den Besuchern und Ausstellern einen Schutz bieten möchten, der uns nach dem aktuellen Pandemiegeschehen angemessen erscheint.

Unter Beachtung folgender Regelungen wird den Besuchern und Ausstellern Einlass in die Veranstaltungsräumlichkeiten gewährt:

Einlass nur unter Einhaltung der 3G-Regelung

D.h., man muss einen aktuell gültigen Impf- oder Genesenennachweis an der Tageskasse vorzeigen. Ebenso reicht es aus, wenn ein negativer Antigen-Schnelltest einer anerkannten Teststelle an der Kasse vorgelegt wird (bitte beachten Sie dabei, dass dieser nicht älter als 24 h sein darf). Ein Testcenter befindet sich ca. 200m von der Stadthalle entfernt und wird an dem Festivalwochenende extra seine Kapazitäten erhöhen. Adresse: Grabenstraße 24a, 65549 Limburg Teststation Limburg Mitte(Parkhaus Mitte) – Limburg & Du – das offizielle Stadtportal (limburg-und-du.de)

Das Tragen einer Schutzmaske bleibt jedem Besucher und Aussteller selbst in Eigenverantwortung überlassen. Eine Verpflichtung zum Tragen einer Maske besteht nicht.

Darüber hinausgehende Einlassbeschränkungen (z.B. Beschränkung der Besucherzahl) gibt es nicht.

Auf diesem Wege beantworten wir noch die in den letzten Wochen am häufigsten gestellten Fragen:

Benötigt man ein Vorverkaufsticket um an dem Festival teilzunehmen?

Der Hintergrund der Fragen war, sicherzustellen, dass man an dem Whisky Festival teilnehmen kann und nicht an der Tür abgewiesen wird.

Die kurze Antwort ist, man benötigt keine Vorverkaufstickets um an der Veranstaltung teilzunehmen. Der Eintritt kann bequem an der Tageskasse gezahlt werden.

Wird es eine Teilnehmerbeschränkung geben?

Nein, denn auch dieses Jahr sind genauso viele Besucher und Aussteller zugelassen, wie in den Jahren vor der Corona-Pandemie.

Warum gab es dieses Jahr noch keinen Kartenvorverkauf?

Aufgrund der sich schnell ändernden und nicht vorhersehbaren Corona-Regelungen hatten wir bisher davon abgesehen, Vorverkaufstickets anzubieten. Zudem haben die Vorverkaufstickets nur den Zweck, lange Schlangen an den Tageskassen zu vermeiden. Aufgrund der nun bekannten und bis zum 29.04.2022 geltenden Verordnung haben wir Klarheit über die Voraussetzungen unter der unsere Veranstaltung durchgeführt werden kann. Aus diesem Grund werden wir ab sofort Vorverkaufstickets anbieten. Unter diesem Link geht es zum Ticketvorverkauf:

zum Kartenvorverkauf

Die Tickets der abgesagten Veranstaltung aus dem Jahr 2020 behalten natürlich ihre Gültigkeit.

Werden Tastings angeboten?

Ja, wir werden in diesem Jahr Tastings anbieten.

Wie sind die Öffnungszeiten und was kostet der Eintritt?

Geöffnet wird am Samstag, dem 23.04.2022, von 11-19 Uhr und am Sonntag, dem 24.04.2022, von 10-18 Uhr.

Der Eintritt beträgt 12 € inklusive eines Tastingglases.

Bis bald und auf ein unbeschwertes Wiedersehen freut sich das Team der Whisky-Fair!