Der neue Spirits of the Forest ist da

Der deutsche Spirituosen-Online-Shop whic.de veröffentlicht heute den nächsten Teil seiner Serie Spirits of the Forest. Die Abfüllung – es müsste Nr. 5 sein, wenn wir richtig gezählt haben – ist ein Knockando, der 10 Jahre im Hogshead No. 306252 reifen durfte. Die Abfüllung ist mit 47 % Vol. abgefüllt und auf 329 Flaschen limitiert. Alle weiteren Details sowie den Bestelllink finden sie in den folgenden Infos, die wir von whic erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

DER NEUE SPIRITS OF THE FOREST VON WHIC IST DA:

Natürliche Nussaromen von Knockando

Bremen, Deutschland, 08.02.2023

Mit dem feinherben Knockando führt whic ihre von Natur und Fantasie inspirierte Whisky-Serie Spirits of the Forest fort. Ohne Kältefiltration oder Farbstoff, abgefüllt aus dem neu ausgebrannten Dechar/Rechar Hogshead No. 306252 kann hier der außergewöhnliche Hausstil von Knockando in all seiner Natürlichkeit erforscht werden. Nach 10 Jahren Reifezeit kommt zu den feinherben Nussnoten, cremigem Karamell und knackig-frischen Gartenfruchtaromen auch eine ausgewogene Eichenwürze hinzu. Diese köstliche Aromen-Melange bietet bei angenehm kräftigen 47% Vol. die beste Grundlage für entspannte Genussmomente.

Das von Hand illustrierte Etikett in saftig-dunklem Waldgrün bringt mit dem Treant, einem Mischwesen aus Mensch und Baum, einen weiteren schönen Hingucker für das heimische Whiskyregal. Ab sofort gibt es die limitierten 329 Flaschen ganz exklusiv bei whic.de.

„Eine runde Sache. Elegant, mild, cremig und würzig –dieser Single Malt hat alles, was man für einen gemütlichen Dram braucht. “ – Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

Über die Serie Spirits of the Forest

Insgesamt hat Signatory 13 unterschiedliche Whiskys in angenehmer Trinkstärke von 47% Vol. für die schöne whic Serie abgefüllt. Es werden naturbelassene Tropfen zu erschwinglichen Preisen serviert. Bei angenehmen 47% Vol. lassen sie sich besonders entspannt gemeinsam mit Freunden erkunden. Jede der Abfüllungen schmückt ein von Hand illustriertes Etikett. Die Motive fanden sich in den mythischen Wesen des Waldes. Den Knockando ziert ein Treant – ein Mischwesen aus Mensch und Baum.

Über whic.de

Seit 2012 arbeitet das Team von whic am besten Spirituosen-Online-Shop Deutschlands. Über 5000 Artikel rund um Whisky, Cognac, Rum & Gin sind dauerhaft lieferbar. Außerdem kreiert whic.de mit viel Herzblut seine eigenen Produktlinien. Unter der Marke Tasting Circle finden Liebhaber eine große Auswahl an Whiskyproben. Mit dem Tasting Circle Club gibt es sogar die Möglichkeit, sich jeden Monat von einem neuen Whisky überraschen zu lassen. Besonderer Beliebtheit erfreut sich auch die Reihe kostenloser E-Books zum Thema Whisky.

Die Flaschen sind exklusiv bei whic.de erhältlich und können unter folgender URL gefunden werden: https://whic.de/spirits-of-the-forest