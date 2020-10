Die Auswirkungen des Handelskrieges zwischen den USA und der EU werden stärker

Bereits Ende Juni stellte das Distilled Spirits Council of the US (Discus) in seinem Bericht die Auswirkungen der EU-Strafzölle auf den American Whiskey dar. (Rückgang der Exporte um 33%, die etwa 300 Millionen US-Dollar entsprechen – wir beichteten). Diese Situation hat sich nicht verbessert. Im Gegenteil.

Gemeinsam mit 17 anderen Verbänden (unter anderem auch die Scotch Whisky Association) des gesamten Spirituosen-Sektors auf beiden Seiten des Atlantiks hat Discus einen Brief an die US-Handelsvertreter (USTR) und die Europäische Kommission geschickt. In diesem bringen die Verbände gemeinsam ihre Ablehnung der Zölle zum Ausdruck und fordern die sofortige Abschaffung. Und präsentieren die aktuellsten Zahlen der Auswirkungen:

Die amerikanischen Whiskeyexporte in die EU – dem größten Exportmarkt der US-Spirituosenindustrie – gingen zwischen August 2019 und Juli 2020 von 757 Mio. USD auf 449 Mio. USD zurück. Das entspricht einem Minus von etwa 40 %.

Die US-Strafzölle auf bestimmte EU-Importe führten auch zu einem deutlichen Umsatzrückgang. Die Importe von Scotch Whisky zwischen Oktober 2019 und Juli 2020 (852 Mio. USD) gingen im Vergleich zum Zeitraum zwischen Oktober 2018 und Juli 2019 (1,31 Mrd. USD) um fast 35% zurück.

Der gemeinsame Brief ist als Antwort auf Berichte, wonach die Welthandelsorganisation die EU ermächtigt hat, im Rahmen des Boeing-Flugzeugstreits Zölle in Höhe von 4 Mrd. USD auf US-Importe zu erheben. Die Befürchtung der Handelsverbände ist nun, dass die EU weitere Zölle auf US-Alkohol erhebt.

Die 18 Verbände sind:

Distilled Spirits Council of the United States

spiritsEUROPE

Comité Européen des Entreprises Vins

Scotch Whisky Association

Wine Institute

American Beverage Licensees

WineAmerica

Wine & Spirits Wholesalers of America

National Retail Federation

American Craft Spirits Association

American Distilled Spirits Alliance

U.S. Wine Trade Alliance

National Council of Chain Restaurants

Kentucky Distillers’ Association

National Restaurant Association

National Association of Beverage Importers

National Association of Wine Retailers

Wine and Spirits Shippers Association