Von der Rolf Kaspar GmbH wird uns für Sie mitgeteilt, dass es jetzt drei Abfüllungen aus der Destillerie Ardnamurchan in den westlichen Highlands neu im Handel gibt. Neben der 2023er Cask Strength-Charge sind es ein Ardnamurchan aus dem Rum Cask und ein Single Cask, exklusiv für Deutschland.

Hier alle Infos dazu:

Drei neue Abfüllungen der Ardnamurchan Distillery eingetroffen

Zum Jahresende sind in dieser Woche noch drei neue Abfüllungen der Ardnamurchan Distillery in Deutschland und im Fachhandel eingetroffen.

Ardnamurchan Cask Strength 2023

Nach dem Erfolg früherer Chargen behält die aktuelle Cask Strength-Charge das gleiche Fassprofil bei, das eher zur torfigen Seite tendiert und wurde hauptsächlich in amerikanischen Ex-Bourbon-Fässern gereift – die DNA der Distillery



Ardnamurchan Rum Cask

Der neue Ardnamurchan Rum Cask stammt aus den Jahren 2016 und 2017 und ist eine lebendige, fruchtige Mischung, die durch die Veredelung von torfigem und ungetorftem Ardnamurchan-Destillat für 2,5 Jahre in jamaikanischen Rumfässern entstanden ist. Die fruchtigen Noten des Rums harmonieren wunderbar mit den salzigen Aromen des Destillats.

AD/02:16 Single Cask 60 Release for Germany

Für Deutschland exklusiv konnten wir in diesem Jahr wieder eine herausragende Einzelfassabfüllung bekommen: AD/02:16 Single Cask 60 Release for Germany, one of only 330 bottles, peated first fill spanish oak, ex oloroso sherry hogshead.



Ab sofort im Fachhandel erhältlich

Importeur Rolf Kaspar GmbH, Ruhrallee 59, 45138 Essen, www.kaspar-spirituosen.de