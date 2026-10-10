Fremde Federn (431): Was deutschsprachige Blogger diese Woche im Glas hatten

Nun bereits schon seit 431 Wochen schauen wir deutschsprachigen Whiskybloggern über die Schulter um zu sehen, was sie diesmal im Glas hatten. Aus Leidenschaft und Liebe verkosten sie neue und alte Abfüllungen und lassen uns und Sie an ihren Notizen teilhaben.
Ob Sie nun einfach neugierig sind, ihre eigenen Geschmackseindrücke vergleichen wollen oder auf der Suche nach einem neuen Whisky, der Ihnen gefallen könnte – hier finden Sie Woche für Woche Neues und Interessantes.
Und wir sagen Danke an alle Blogger, die uns die Links auf ihre eigenen Beiträge zusenden.
Hier sind die neuesten Tasting Notes der Blogger:
- Whisky & Film – Signatory Vintage – Tartan Army
- Whiskypäpste Tübingen – Glenfiddich 12 Jahre Miniatur von 2017
- Glen Efze – Fünf Abfüllungen des Brühler Whiskyhauses
- Malt Sherry Peat (Instagram) – Signatory Vintage Bowmore 10yo 1st Fill Oloroso Butt; Cask No. 1 56,5% ABV
- Hogshead Whisky – Ballechin 13y Legends of Scotland – Battle of Bannockburn (whic)
- Keine halben Drinks – Fünf Highland Malts, inklusive zwei um die 50 Jahre gereifte Bottlings
- Andreas‘ Whisky Vitrine (Facebook) – Turntable Unplugged von Turntable Spirits
- Drams United – Nyborg Whisky: Isle of Fionia New Make Spirit, Little Isle, Danish Oak und Peated
- Slàinte mhath, have a dram (Facebook) – Claxton’s Warehouse No.1 Serie Tobermory 13 Jahre Rum Barrel
- Talking about Whisky – Ballechin 18 Jahre – Batch 002 – Cask Strength Edition
Viel Vergnügen bei der Lektüre und bis zur nächsten Ausgabe in einer Woche! Übrigens: Notes geben die persönlichen Eindrücke der Blogger wieder und müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.
Haben Sie selbst aktuelle Tasting Notes, die wir hier verlinken sollen? Senden Sie uns unter press @ whiskyexperts.net den Link auf Ihre Verkostungsnotizen – bitte mit dem Betreff „Tasting-Link“. Wir publizieren dann jeden Samstag jene Notes, die bis Freitag 12:00 an uns gesendet werden. Wir publizieren die Links, ohne damit die Beiträge dahinter zu werten. Nicht publizieren werden wir Links auf Verkostungsnotizen von Seiten, die entweder kommerziell geführt sind, oder kommerzielle Links enthalten.