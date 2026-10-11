Übersicht: Whiskyvideos und Podcasts der Woche (515)

Willkommen zur 515. Folge der Whiskyvideos und Podcasts der Woche. In ihr finden Sie wie immer eine Übersicht und Zusammenfassung der Beiträge, die uns von Vloggern und Podcastern für Sie zugeschickt wurden. Die Liste der teilnehmenden Vlogs ist nicht fix: Wenn Sie meinen, dass Ihr Video oder Podcast ebenfalls dazu gehören sollte, dann können Sie unten herausfinden, wie das möglich wäre.

In der neuen Ausgabe 515 finden Sie die folgenden Podcasts und Verkostungsvideos:

Podcasts:

From Drops To Drams – die Geschichte der (Royal) Brackla Distillery

Bottlekill Bros – Ben Nevis und die Unabhängigen

Videos:

Friendly Mr. Z – Big Peat 10 Jahre Winter Edition 2026

World Wide Whisky – Glenfarclas 11 Jahre Single Cask – The Caskhound

Whisky & Film – Moonlight Mayhem – Small Batch Straight Bourbon Whiskey

Wie wir die Beiträge aussuchen: Die Videos und Podcasts werden uns zugeschickt. Wir treffen dabei keine Auswahl außer jener, dass die von uns gezeigten Blogger/Vlogs schon länger aktiv sein sollten, eine gewisse Anzahl Follower/Hörer/Leser haben. Die Redaktion behält sich vor, eingereichte Videos ohne Angabe von Gründen nicht zu veröffentlichen, hält aber gleichzeitig fest, dass ein Nichterscheinen nicht automatisch ein (sowieso immer subjektives) Statement über mangelnde Qualität ist, sondern viele verschiedene Gründe haben kann.