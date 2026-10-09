Shortcross aus Nordirland neu im Sortiment von Prineus – und live auf der Whisky Live Hamburg

Mit Shortcross bringt die Prineus GmbH eine interessante Marke aus Nordirland mit ihrem gesamten Whiskey-Sortiment nach Deutschland. Natürlich hat man die Abfüllungen mit bei der Whisky Live Germany in Hamburgb am Stand – dort erzählen Ihnen die Gründer David und Fiona Boyd-Armstrong gerne mehr über die Brennerei und die Whiskeys. Und natürlich steckt die Presseinfo, die uns Prineus für Sie gesendet hat, ebenfalls voller Infos:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Shortcross aus Nordirland neu im Sortiment & live auf der Whisky Live Hamburg

Prineus ist ab sofort offizieller Importeur der Shortcross Distillery aus Nordirland und vertreibt das komplette Sortiment der familiengeführten Destillerie im deutschen Handel.

Shortcross: So schmeckt das County Down

Eingebettet in das historische, rund 200 Hektar große Rademon Estate in der Grafschaft County Down ist Shortcross Nordirlands erster Craft-Gin und eine unabhängige, familiengeführte Destillerie für preisgekrönte irische Spirituosen. Gegründet wurde sie vom Ehepaar David und Fiona Boyd-Armstrong. Anders als viele junge Brennereien hat Shortcross nie auf zugekauften Whiskey gesetzt: Jede Flasche wird auf dem Anwesen selbst destilliert, gereift und abgefüllt.

Herzstück der Destillerie sind zwei kupferne Pot Stills mit nur 1.750 und 450 Litern Fassungsvermögen, ergänzt durch zwei Enrichment Columns. Diese Kombination eröffnet David Boyd-Armstrong zusätzliche Spielräume bei der Destillation und verschafft der Brennerei große Flexibilität in der Produktentwicklung. Dabei setzt er auf lange Fermentationszeiten, eigene Mash Bills und eine sorgfältige Fassauswahl.

Geprägt werden die Spirituosen zudem von der umgebenden Landschaft: reines Wasser aus dem Brunnen unter der Destillerie und handgepflückte Botanicals aus dem Garten der Familie – Äpfel, Birnen, Holunderblüten, Beeren und wilder Klee. Vom Shortcross Whiskey bis zum Gin spiegelt jede Abfüllung Geduld, Herkunft und Handwerkskunst wider. Kenner entdecken in jeder Flasche die Aromen und Geschmäcker einer lebendigen Destillerie und die Menschen, den Ort und den Prozess dahinter.

Shortcross ist mehr als eine Spirituose – der Geschmack des County Down, vom Garten bis ins Glas.

Artikel Vol.% Inhalt empf. VK Shortcross Distiller’s Duo 46,0% 0,7 49,90 € Shortcross Peated Single Malt 46,0% 0,7 52,90 € Shortcross Rye & Malt 46,0% 0,7 62,90 € Shortcross Rye & Malt CS 66,0% 0,7 94,90 € Shortcross Classic Gin 46,0% 0,7 31,90 €

Die Abfüllungen werden ab Ende Oktober verfügbar sein.

Shortcross live auf der Whisky Live Hamburg

Bereits an diesem Wochenende, am 10. und 11. Oktober 2026, präsentieren David und Fiona Boyd-Armstrong ihre Abfüllungen persönlich bei uns auf der Whisky Live Hamburg.

Neben dem bestehenden Sortiment gibt es dort auch einen exklusiven ersten Blick auf neue Abfüllungen der Destillerie.

Besuchen Sie uns an Stand G10 in Saal G und lernen Sie die Gründer und ihre Spirituosen aus erster Hand kennen.

Außerdem begrüßen wir an unserem Stand Jess Lomas von Single Cask Nation, Christoph Clausen von der Thy Distillery, Jan Damen von Falkland und Taichi Moriyama von der Chichibu Distillery.