Gewinnen Sie jetzt den neuen Bruichladdich Black Art 11.1 mit zwei dazugehörigen Nosing-Gläsern!

Ein Whisky, der ein Geheimnis birgt – und der in jeder Auflage heiß begehrt und rasch vergriffen ist: Der neue Bruichladdich Black Art 11.1 ist das neueste Meisterwerk des Bruichladdich Head Distillers Adam Hannett – eine Komposition aus alten Fässern der Destillerie Bruichladdich. Das jüngste der Fässer darin ist 24 Jahre alt, und mehr weiß nur Adam, denn die genaue Zusammensetzung und die Fassnummern kennen weder wir noch das Marketing-Team der Destillerie, sie weiß nur Adam alleine.

Diesen kostbaren und streng limitierten Whisky können Sie dank unseres Partners Eggers & Franke, dem Importeur von Bruichladdich in Deutschland jetzt bei uns gewinnen – gemeinsam mit zwei dazugehörigen Nosing-Gläsern, damit man diesen außergewöhnlichen Genuss mit Freunden teilen kann.

Alles, was Sie dafür tun müssen ist unsere einfache Gewinnfrage beantworten und uns die richtige Lösung senden. Das fällt nach dem Lesen dieses Artikels übrigens ganz leicht.

Wir wünschen Ihnen jede Menge Spaß beim Mitmachen und viel Glück bei der Ziehung! Unsere Daumen sind gedrückt.

Die Destillerie Bruichladdich

Islay ist nicht gleich Torf. Und Bruichladdich ist das beste Beispiel dafür, dass auch eine Inseldestillerie Vielfalt über Stereotypen hinaus bietet.

Bruichladdich wurde im Jahr 1881 erbaut und zu diesem Zeitpunkt war Kohle als alternativer Brennstoff zum lokalen Torf verfügbar. Die Kohle wurde für die Transportboote benötigt, die sogenannten „Puffer“. Es ist wahrscheinlich, dass die Destillerie speziell für den Zweck erbaut wurde, einen möglichst reinen, ungetorften Whisky zu produzieren.

Ein indirekter Hinweis, der diese These stützt, stammt vom großartigen Autor Alfred Barnard: In seinem faszinierenden Werk aus 1885 über die Brennereien der Insel findet sich zur Bruichladdich-Destillerie als einzige kein Hinweis darauf, dass diese ihren Malz mit Torf trocknete.

Leider ist kein Whisky mehr aus dem 19. Jahrhundert erhalten. Aber die Originalgeräte aus dem viktorianischen Zeitalter bleiben ein beispielloses Vermächtnis dieses Destillationshandwerks, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde, um nun diesen raffinierten Dram herzustellen.

Ihnen erweist Bruichladdich Ehrerbietung – nicht mit langweiliger Einheitlichkeit, sondern mit einer hervorragenden Bandbreite an Whiskys, die zelebrieren, was alles bei der großartigsten Spirituose der Welt möglich ist.

Seit Bruichladdichs Auferweckung im Jahr 2001 hatten man dort immer höhere Ambitionen als einfach Single Malt Scotch Whisky herzustellen und zu verkaufen. Man wollte ein Gegenpol zur Industrienorm sein.



Bruichladdich machte sich auf, um Pioniere, Provokateure und Weltbeweger zu werden. Das heißt: Die Verbindung zwischen dem Land und dem Dram zu erneuern, die festgesetzten „Regeln“ der Industrie zu hinterfragen, den Ursprung der Aromen zu hinterfragen und tiefer zu begreifen, warum landwirtschaftliche Ökosysteme wichtig sind.



Während die Menschen bei Bruichladdich diesen Weg weiter beschreiten, setzen sie ihr wachsendes Wissen in konkretem Schritten in die Tat um. Heute ist die Verpflichtung den Menschen und dem Planeten gegenüber stärker denn je – ebenso ihr Bestreben, das Geschäft auch für das Gemeinwohl einzusetzen.

Mit unserem fähigen Team verfolgen wir eine höhere Bestimmung und halten an unserer Mission fest, möglichst aufregende Spirituosen zu kreieren. Wir sehen uns als „Progressive Hebridean Distillers“ – also als progressive Destillateure unserer Heimat, der Hebriden. Als diese hoffen wir, dass das, was wir in die Wege geleitet haben, andere unternehmerische Start-Ups dazu inspiriert, sich auf unserer Insel und im weiteren Umfeld niederzulassen. Denn dies sorgt für Diversität und Bereicherung sowie eine selbstbestimmte Zukunft. aus der Selbstbeschreibung von Bruichladdich

Der neue Black Art 11.1

Ein mysteriöses Kunstwerk aus der perfekten Symbiose von Natur, Mensch und Zeit. Was auch immer über die vielen Jahre hinweg in der Dunkelheit des Warehouse in hand­verlesenen Fässern vor sich ging … es wird wohl für immer ein Geheimnis bleiben.

Der Black Art 11.1 ist bereits die siebente Edition aus der „Feder“ von Head Distiller Adam Hannett und ein erneut wunderbares Beispiel für Perfektion und Handwerkskunst. Alle gewählten Fässer stammen aus der Zeit vor der Neu­eröffnung der Bruichladdich Brennerei. Somit durften die Whiskys für den Black Art 11.1 fast ein Vierteljahrhundert auf der wilden Hebrideninsel Islay reifen.

Adam besitzt das vollste Vertrauen der Destillerie und hat die Frei­heit, die Anzahl der Fässer sowie auch die Fasstypen allein auszuwählen, die für einen Black Art miteinander vermählt werden. So entsteht jedes Mal aufs Neue der mystische Charakter eines nahezu unbeschreiblichen Single Malts. Der Inhalt der alten Fässer ist einzigartig und unnachahmlich – geheimnisvoll vereint im 24 Jahre alten Black Art 11.1.

Ungetorft und für fast ein Vierteljahrhundert in den besten Fässern der Brennerei gereift, ist der Black Art 11.1 – wie auch schon seine sechs Vorgänger – eine wunderbare Symbiose aus Mut, Kreativität und Vertrauen in unseren Head Distiller, unsere Whiskys und die Heimat von Bruichladdich: Islay.

Black Art Edition 11.1 24 aged years

AUF EINEN BLICK

N° 11 der berühmten Limited Black Art Edition

Adam Hannetts siebenter Black Art

24 Jahre gereift

Unpeated Islay Single Malt Scotch Whisky

Die Fassauswahl? Sie ist und bleibt das Geheimnis unseres Head Distillers

Fassstärke, 44,2 % vol.

Destilliert, gereift und abgefüllt auf der Insel Islay

Verzicht auf Kältefiltration

Ohne Farbstoff

