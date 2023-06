Glengoyne beginnt mit der Silent Season – und dem Versand nach Europa

Im Sommer legen sehr viele Destillerien in Schottland eine kleine Produktionspause ein, in der notwendigen Wartungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt werden können, die nicht möglich sind, wenn die Brennerei arbeitet. In der Glengoyne Distillery begann die Silent Season genannte Ruhepause gestern, und sie dauert bis zum 10. August. Brennerei und Shop bleiben in dieser Zeit allerdings geöffnet. Und bei letzterem gibt es noch eine Neuerung: Wie die Mitglieder der Glengoyne-Familie gestern erfuhren, kann die Brennerei jetzt eine neue Lösung für den internationalen Versand anbieten. Der Versand in ausgewählte EU-Länder, darunter Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Niederlande und Schweden, wird ab Mittwoch, 5. Juli 2023, möglich sein.