Serge verkostet: Ben Nevis, 3. und letzter Teil

Wie angekündigt und versprochen, erscheint heute auf Whiskyfun der dritte und zugleich letzte Teil der Ben Nevis Verkostungen. Und alle Attribute, die wir an den letzten beiden Tagen in unseren Posts verwendeten, können wir auch heute einsetzen: Ausgezeichnet und in ihrer Analyse herausfordernd. Zum Ende des Jahres könnte es noch einmal einen ähnlichen Ben-Nevis-Thon geben, der Abschluss des jetzigen sieht in der Tabelle so aus:

Abfüllung Punkte

Ben Nevis 10 yo 1996/2007 (46%, Chorlton Whisky, joint release with Hop/Scotch Liverpool, hogshead, 234 bottles) 86 Ben Nevis 1995/2022 (49.5%, The Whisky Jury, refill hogshead, cask #960, 251 bottles) 89 Ben Nevis 24 yo 1998/2023 (51.2%, The Taste of Whisky 10th Anniversary, Poland, 1st fill sherry hogshead, cask #1357, 175 bottles) 91 Ben Nevis 26 yo 1996/2022 (54.9%, Sansibar for Whisky-Maniac, bourbon hogshead, cask #1595, 216 bottles) 91 Ben Nevis 24 yo 1990/2015 (55.8%, SCOMA, bourbon hogshead, cask #67, 227 bottles) 87 Ben Nevis 38 yo 1975/2014 (53.8%, OB, for Kirsch Import, bourbon hogshead, cask #941) 85