Chinesische Guqi Whisky Distillery des Cognac-Produzenten Camus startet Produktion – vor dem Zeitplan

Im November 2023 berichteten wir über ein Projekt des französischen Cognac-Produzenten Camus, der gemeinsam mit einem der weltgrößten Baiju-Erzeugern, Gujinggong, in China eine Whiskybrennerei zu errichten – genauer gesagt in der Anhui-Provinz. Der Produktionsstart war für 2025 geplant, nun ist es aber bereits soweit: Die Produktion hat begonnen.

Einerseits will man dort klassischen Single Malt Whisky herstellen, andererseits ist die Produktion von mit chinesischen Kräutern aromatisiertem Whisky vorgesehen. Man will dort zwei Kulturen vereinigen, um Neues zu erschaffen, wie der General Manager der Brennerei, Ryan Camus sagte:

“At Guqi, we believe that greatness comes from drawing inspiration across time and cultures. Through the combination of ancient Chinese wisdom and modern Western techniques, we are reimagining what is possible in whisky”