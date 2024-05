Seit dem Pfingstwochenende haben wir dank unseres Partners Bruichladdich noch ein außerordentliches und außergewöhnliches Gewinnspiel für Sie. Es war kurz, es war knackig und es gab attraktive Preise: Wir luden 9×2 Gewinner zu einem Golf-Event der Extraklasse in dern Nähe Hamburgs:

Die Golf European Open is ein renommiertes Golfturnier auf dem Green Eagle Golf Course in Winsen / Luhe, nahe Hamburg, das jährlich ausgetragen wird. Es zieht erstklassige Golfer aus der ganzen Welt an und bietet spannende Wettkämpfe in einer atemberaubenden Kulisse.

Die Veranstaltung ist bekannt für ihre hohe Qualität und Professionalität, sowie die erstklassige Organisation. Es ist definitiv ein Ereignis, das Golf-Enthusiasten nicht verpassen sollten!

Als offizieller Spirituosen-Partner der European Open 2024 präsentiert sich die Bruichladdich Distillery Company.

Wir haben die insgesamt 18 Gewinner ein, Golf und Bruichladdich an verschiedenen Orten auf dem Gelände zu erleben und tolle Drinks zu genießen!

Wir verlosen 3×2 Tickets für jeden Turnier-Tag (Donnerstag 30.05. bis Samstag 02.06.). Und damit Sie auch bleibende Erinnerungen mitnehmen können, legen wir jeweils 1 Flasche Bruichladdich Classic Laddie pro Besucherpaar noch obendrauf!

Und hier sind die Gewinner von 3×2 Tickets und der Flasche Laddie Classic für alle drei Tage

Donnerstag, 30. Mai:

Herbert Holtmann aus 49328 Melle

Sabrina Rasche aus 32457 Porta Westfalica

Marko Porcnik aus 20144 Hamburg

Freitag, 31. Mai:

Julia Hegemann aus 33739 Bielefeld

Klaus-Dieter Schwendt aus 37120 Bovenden

Wolfgang Bonath aus 21423 Winsen an der Luhe

Samstag, 1. Juni:

Frank Lucas aus 25524 Itzehoe

Lars Dehne aus 26639 Wiesmoor

Kay Schleusener aus 22587 Hamburg

Wir gratulieren herzlichst! Bruichladdich wird alle Gewinner Anfang nächster Woche für die Karten und dieFlaschen kontaktieren. Die Adressen haben wir bereits an das Unternehmen weitergegeben.

Viel Spaß und eine schöne Zeit den Gewinnern!

Herzlichst,

Ihr Team von Whiskyexperts