Serge verkostet: Lagavulin 16yo – und Reprint eines Interviews mit Mike Nicolson (Lagavulin Distillery Manager) aus 2004

Im Rahmen seiner Fèis Ìle-Beiträge weicht Serge Valentin auf Whiskyfun von den ausgetretenen Pfaden ab und bringt, als Hauptbestandteil seines Tastings heute ein Interview mit dem früheren Distillery Manager von Lagavulin (und jeder Menge anderer Brennereien), Mike Nicolson. Wer sich jemals gefragt hat, was sich bei Whisky in den letzten 20 Jahren verändert hat, findet in diesem Interview sehr eindrückliche Antworten – und auch auf die Frage, was sich nicht verändert hat. Für Whiskyfreunde eine absolute Leseempfehlung.

Nach dem ausführlichen Interview folgt dann eine solitäre Verkostung eines Lagavulin 16yo aus dem Jahr 2016 – und damit unsere kürzeste tabellarische Übersicht ever. Dafür gibt es eine kleine Galerie von Bildern aus der Destillerie von unserem Besuch dort im Jahr 2023:

Abfüllung Punkte

Lagavulin 16 yo (43%, OB, +/- 2016) 90