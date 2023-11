Highland Park präsentiert Orkney Stories mit Gwendoline Christie

Hinter den Kulissen der Destillerie und hinter den Kulissen von Orkney – das sind die beiden Beiträge im Rahmen der Orkney Stories auf der Homepage von Highland Park über ihre Zusammenarbeit mit Game of Thrones Star Gwendoline Christie.

Die Destillerie schreibt dazu:

To bring our short film, Orkney Stories, to life, we invited creative, Gwendoline Christie to our Orkney Island home. We visited some of the historical iconic landmarks of the islands to experience the extraordinary nature of Orkney. Explore the locations captured in our film.

Orkney Stories was created and directed by Charlie Thomas, whose impressive career of over 20 years includes the marketing and branding of companies in the fields of fashion, art and design, including roles as Visual Director for Alexander McQueen and Stella McCartney.