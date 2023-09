Möglicherweise den ersten, jedoch zumindet den einzigartigen Franconian Vatted Malt Whisky stellen die St. Kilian Distillers und Elch-Whisky in der heutigen Presseaussendung vor. Mehr Details des Ergebnisses der Kooperation der unterfränkische St. Kilian Distillers und Elch-Whisky aus Oberfranken, die Tasting Notes sowie die Bezugsmöglichkeit finden Sie in der folgenden Mitteilung der St. Kilan Disillers:

Hochprozentige Partnerschaft: St. Kilian Distillers und Elch-Whisky präsentieren Franconian Vatted Malt Whisky

Handwerkliche Tradition, Innovation und Brennerei-Philosophie aus Rüdenau und Thuisbrunn in fränkischer Co-Produktion vereint

Rüdenau, im September 2023

Die Brennereien St. Kilian Distillers aus Rüdenau in Unterfranken und Elch-Whisky aus dem oberfränkischen Thuisbrunn haben sich erstmalig zusammengetan, um einen einzigartigen Franconian Vatted Malt Whisky zu kreieren. Die Sonderabfüllung vereint die fränkische Tradition und das handwerkliche Geschick beider Destillerien in sich und feiert die reiche Brennerei-Kultur Frankens. Das außergewöhnliche Produkt verspricht meisterhaften Genuss von Geschmack und Handwerkskunst auf höchstem Niveau.

Die erfahrenen Brennmeister beider Destillerien haben jeweils ein exklusives Einzelfass ausgewählt, um diese ganz besondere, rein fränkische Gemeinschaftsproduktion zu realisieren. Der St. Kilian Single Malt Whisky reifte vier Jahre lang in einem ehemaligen Barriquefass des Bürgstadter Weinguts Fürst, welches zunächst mit Spätburgunder Rotwein und anschließend für 20 Jahre mit Kirschbrand befüllt war. Georg Kugler, Gründer und Brennmeister von Elch-Whisky, wählte einen achtjährigen getorften Single Malt Whisky aus, der in einem ehemaligen 190 Liter Bourbon Tennessee Whiskey Fass von Jack Daniel‘s reifen durfte. Die Einzelfässer spiegeln das Engagement beider Brennereien für höchste Qualitätsstandards wider und wurden von St. Kilians Master Distiller & Blender Mario Rudolf in einem perfekt aufeinander abgestimmten Verhältnis vermählt.

„Mit Georg Kugler verbindet mich eine langjährige Freundschaft, wir verstehen uns bestens“, so Mario Rudolf. „Beide sind wir Brauer, die auch Whisky produzieren. So lag es nahe, mit einer fränkischen Gemeinschaftsproduktion unsere freundschaftliche Verbundenheit zu untermauern. Gerade nach dem verheerenden Dachstuhlbrand des Brauerei- und Brennerei-Gebäudes bei Elch-Whisky demonstriert der Franconian Vatted Malt Whisky die Bereitschaft, einander in schwierigen Zeiten beizustehen.“

Das Ergebnis dieser Partnerschaft ist ein bemerkenswerter Blended Malt Whisky, der die perfekte Harmonie zwischen den unterschiedlichen Stilen und Geschmacksprofilen der beiden Brennereien aufzeigt. Das Aroma besticht durch eine harmonische Balance zwischen cremiger Vanille, betörender Frucht und sanftem Rauch. Die Geschmacksnoten von cremiger Frucht, feinsten Kirschnoten und edler Schokolade mit würzigen Elementen sowie zarter Rauchbegleitung verleihen dem Franconian Vatted Malt Whisky 2023 eine anhaltende Tiefe und Komplexität.

„Unser gemeinsames Ziel war es, eine einzigartige Whisky-Kreation zu schaffen, die die Qualität und Vielfalt der fränkischen Brennerei-Kunst widerspiegelt“, sagt Georg Kugler. „Der sanfte Rauch und die Vanillesüße unseres Single Malts ‘Torf vom Dorf‘ und der cremig fruchtige St. Kilian Whisky aus dem Kirschbrandfass sind perfekt aufeinander abgestimmt und ergeben eine außergewöhnliche Abfüllung, die die Seele Frankens in jeder Flasche einfängt.“

Zwei exklusive Einzelfässer von St. Kilian Distiller und Elch-Whisky im fränkischen Vatted Malt Whisky vereint.

In limitierter Zahl erhältlich

Der Franconian Vatted Malt Whisky 2023 ist weder gefärbt noch kühlgefiltert und wurde mit einem Alkoholgehalt von 50 % Vol. in eine neu gestaltete 0,5 Liter Flasche abgefüllt. Der Verkaufspreis für Endverbraucher liegt bei € 59,90. Die auf 920 Flaschen streng limitierte Sonderedition ist sowohl bei Elch-Whisky als auch bei St. Kilian Distillers online sowie direkt vor Ort im Shop der jeweiligen Destillerie erhältlich.

Die fränkische Gemeinschaftsproduktion präsentiert sich goldfarben in einer flachen 0,5 Liter Flasche.

Tasting-Notes

Aussehen: Gold

Aroma: Die betörenden Fruchtnoten von reifen Äpfeln und Birnen sowie filigrane Kirschtöne werden von duftendem Vanillepudding und fein-würzigen Eichenaromen mit dezentem Rauch im Hintergrund begleitet.

Geschmack: Nach köstlich süßem Beginn mit Vanillecreme und hellen Fruchtnoten sowie zartem Kirscharoma

zunehmend würziger mit einer dezent pfeffrigen Schärfe, die von cremigem Toffee und einem Hauch Rauch wunderbar in Balance gehalten wird.

Nachklang: Das cremige Mundgefühl von Vanille und wärmenden Gewürzen hält mit etwas Fruchtmarmelade sowie dunkler Schokolade mit einer Andeutung von Rauch angenehm lange an.

Alkoholgehalt: 50 % Vol.

UVP: € 59,90 (0,5 Liter)

Über Elch-Whisky

Die deutsche Brennerei Elch-Whisky stellt in Thuisbrunn in der Genussregion Oberfranken seit 2014 Single Malt Whisky her. Unter der Führung des vielfach ausgezeichneten Braumeisters, Bier- und Edelbrandsomeliers Georg Kugler entstehen dort besondere Whisky-Spezialitäten, deren eingesetztes Malz mit Torf aus Norddeutschland geräuchert und in der hauseigenen Brauerei zu Würze verarbeitet wird. Die in der Verschlussbrennerei gewonnenen Destillate reifen vor Ort hauptsächlich in Bourbon, Sherry und heimischen Akazien Fässern.

Über die St . Ki l i a n Di s t i l l e r s GmbH

Die deutsche Whisky-Destillerie aus dem unterfränkischen Rüdenau bei Miltenberg am Main produziert Whiskys und Liköre der Spitzenklasse, die bei den renommiertesten Wettbewerben rund um den Globus mit über 200 Goldmedaillen prämiert wurden. Daneben zeugen auch Auszeichnungen wie „World-Class Distillery“, „Distillery of the Year“ und „Whisky of the Year“ von dem internationalen Spitzenniveau, auf dem sich die junge, 2012 von dem Investmentbanker Andreas Thümmler gegründete und somit noch junge Brennerei mit ihren Whiskys bewegt. St. Kilian Distillers unterstützt den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol, über den Sie sich auf https://www.massvoll-geniessen.de/ informieren können. Weitere Informationen zum Unternehmen und Portfolio finden Sie auf www.stkiliandistillers.com.