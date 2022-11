Bis zum 9. November können Sie noch die Tastingsets für das Irish Whiskey Wochenende bestellen, das in diesem Jahr bereits zum dritten Mal stattfindet, und damit Interessantes und zum Teil Unveröffentlichtes aus irischen Brennereien gemeinsam mit Verantwortlichen aus den Brennereien und bei Whiskey Bondern online zu verkosten. Geschickter ist es wohl, das bei Interesse noch heute zu tun – dann hat man sich die Sets gesichert und muss nicht mehr daran denken.

Irish-whiskeys.de, der Veranstalter des Irish Whiskey Wochenendes, hat uns dazu noch den Überblick zu den Masterclasses, Infos zu den Sets und Bestellmöglichkeiten geschickt – hier alles gesammelt für Sie:

Irish Whiskey Wochenende – letzte Chance auf Tastingsets

Unter dem Motto „Der Geschmack Irlands kommt zu dir nach Hause“ stellen irische Destillerien und Whiskey Bonder sich vor.



Am 12. & 13. November 2022 wird das Irish Whiskey Wochenende 2022 stattfinden. Wieder werden Destillerien und Whiskey Bonder aus Irland in Live Master Classes ihre Produkte vorstellen. Auch in diesem Jahr halten die Tastingsets wieder besondere Abfüllungen bereit und auch das ein oder andere Sample, das man so nicht zu kaufen bekommt.



Ein Wochenende rund im irischen Whiskey mit abwechslungsreichen Rahmenprogramm wird es wieder werden.

Noch bis 09.11.2022 könnt ihr euch eure Tastingsets für das Wochenende sichern.

Woraus diese Sets bestehen? Ihr erhaltet ein Set aus vier Proben der jeweiligen Brennerei zu je 5 cl und dazu ein passendes Túath Verkostungsglas. Bei den Proben handelt es sich um verschiedene Whiskeys, darunter Neuerscheinungen und limitierte Editionen. Außerdem bietet euch das Irish Whiskey Wochenende jedes Jahr die einmalige Möglichkeit, New Make Spirit (Rohbrand), frisch aus den Fässern in den Warehouses gezogen, zu verkosten. Hierdurch geben insbesondere die noch jungen Brennereien einen Eindruck, wie ihre Whiskeys in Zukunft aussehen werden. Eine Gelegenheit, die man meistens nicht einmal während eines Besuchs in der Brennerei bekommt.

Um euch die Auswahl etwas leichter zu machen, hier der Überblick zu den Masterclasses:

Samstag, 12. November 2022

13.30 h – Begrüßung

14.00 h – Kinsale Spirit Company, Co. Cork

15.00 h – Blackwater Distillery, Co. Waterford

16.00 h – Lough Ree Distillery, Co. Longford

Pause

17.30 h – Shortcross Whiskey, Co. Down

18.30 h – Powerscourt Distillery, Co. Wicklow

19.30 h – Irish-Whiskeys.de Single Casks

Sonntag, 13. November 2022

13.30 h – Begrüßung

14.00 h – The Liberator Whiskeys, Co. Kerry

15.00 h – Teeling Distillery, Dublin

16.00 h – W. D. O’Connell, Co. Waterford

Pause

17.30 h – Connacht Distillery, Co. Mayo

18.30 h – Micil Distillery, Co. Galway

Die Tastingsets könnt ihr hier bestellen.

Alle Informationen rund um das Irish Whiskey Wochenende findet ihr auf der dazugehörigen Webseite: http://irish-whiskey-wochenende.de/