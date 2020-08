J. J. Corry veröffentlicht The Lock-In Blended Irish Whiskey

Im April diesen Jahres ließ J. J. Corry mit der Idee aufhorchen, einen Blend auf Basis von Crowd-Sourcing zu erschaffen (wir berichteten damals hier darüber). Den Teilnehmenden an diesem Projekt wurden verschiedene Proben des Blends zugesandt und sie konnten dann mitbestimmen, in welche Richtung der Blend mit dem Namen „The Lock In“ gehen soll. Auch beim Etikettendesign konnten die Teilnehmer Einfluss nehmen.

200 Samples wurden weltweit verschickt und in einem Online-Blending Anfang Juni konnten die Samplebesitzer dann den Whiskey durch Abstimmung gestalten. Nun ist J. J. Corry – The Lock In erschienen – und zwar in einer Standardversion mit 43,86% vol. und eine Version in Fassstärke mit 56,04% vol.

Diese Abfüllungen sind nun in limitierter Menge (150 Flaschen in der Standardversion, 464 Flaschen in Fassstärke) auf irishmalts.com erhältlich – wobei die Fassstärke bereits wenige Stunden nach der Veröffentlichung ausverkauft war – die Standardversion war zum Zeitpunkt, als dieser Artikel entstand, noch zum Preis von 85 Euro online.