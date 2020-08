PR: Position des HR Director bei Brown-Forman mit Alejandro Barrios Villela Deutschland neu besetzt

Bei Brown-Forman Deutschland gibt es eine personelle Veränderung zu vermelden. Alejandro Barrios Villela ist nun als Director Human Resources Brown-Forman Germany-Czechia and Europe Commercial Strategy von Deutschland aus tätig. Wir gratulieren dazu ganz herzlich. Mehr über ihn und sein Team in der nachfolgenden Presseaussendung:

Position des HR Director bei Brown-Forman Deutschland neu besetzt

Hamburg, 11. August 2020 – Ab August 2020 übernimmt Alejandro Barrios Villela die Funktion des Director Human Resources Brown-Forman Germany-Czechia and Europe Commercial Strategy. Der Personalexperte ist seit 10 Jahren bei Brown-Forman und war zuletzt als HR Director für Mexiko sowie interimsweise für die Region Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln von Sydney aus aktiv.

Alejandro Barrios Villela, 49 Jahre, stellte bereits in seinem Studium in Mexiko die Weichen in Richtung Personalwesen und sammelte anschließend rund 16 Jahre wertvolle Erfahrungen in verschiedenen Positionen in der Industrie, zuletzt vier Jahre bei Ferrero. Der gebürtige Mexikaner setzte seine Karriere 2010 bei Brown-Forman fort und wurde 2015 zum HR Director Mexiko ernannt. Besonders zeichnet ihn sein Engagement im Bereich Diversity & Inclusion (D&I) aus. Er gewann mit seiner Organisation den D&I Award des Arbeitgeberwettbewerbs-Spezialisten „Great Place to Work“ und erwarb 2018 das D&I Certificate der Cornell University, New York. Die Position des HR Director war bei Brown-Forman Deutschland seit Jahresbeginn vakant, nachdem die bisherige Stelleninhaberin und gebürtige Australierin Rebecca Tang ihre Brown-Forman Karriere in ihrem Heimatland fortsetzte.

Zum Team von Alejandro Barrios Villela zählt auch die seit Oktober 2019 im Brown-Forman Deutschland Team tätige HR Managerin Jin-Ju Biehl. Die 42-Jährige legte ebenfalls bereits im Studium ihren Schwerpunkt auf Personalwesen und begann 2000 ihre Laufbahn in der HR Abteilung bei Unilever, gefolgt von mehreren Jahren im Personalbereich bei NXP Germany, der Adidas Group und zuletzt bei AstraZeneca, bevor sie zu Brown-Forman Deutschland wechselte.

Das börsennotierte Familienunternehmen Brown-Forman wurde vor 150 Jahren von George Garvin Brown in Louisville, Kentucky, gegründet und zählt heute zu den Top 10 der weltweit führenden Spirituosenhersteller. Flaggschiffmarke im Portfolio ist der weltbekannte JACK DANIEL’S Tennessee Whiskey. Der deutsche Markt trägt maßgeblich zum Erfolg und Wachstum des internationalen Unternehmens mit weltweit rund 4.800 Mitarbeitern bei. Für das seit 10 Jahren in Deutschland als eigene Organisation tätige Tochterunternehmen Brown-Forman Deutschland mit Sitz in Hamburg arbeiten bundesweit rund 150 Mitarbeiter.