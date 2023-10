Neu ab 7. November: Ardbeg Anamorphic for Committee Members (mit Video)

Wir hatten bereits im Dezember des Vorjahres darüber berichtet, dass Ardbeg die Veröffentlichung des Ardbeg Anamorphic vorbereitet, eine Abfüllung aus Fässern, die eine besondere Vorbehandlung erfuhren, bevor der Spirit darin gefüllt wurde.

Für den neuen Ardbeg Anamorphic wurden die Fassdeckel entfernt und tief eingekerbt, um eine größere Holzoberfläche dem Feuer auszusetzen. Was sonst noch mit ihnen gemacht wurde, erklärt Distillery Manager Colin Gordon im nachfolgenden Video:

Das Ergebnis ist laut Ardbeg ein „multidimensionaler Dram, der zwischen den vier Schlüsselelementen wechselt – SÜSSE, GERÄUCHERTES, HERBALES und SCHÄRFE“.

Der Ardbeg Anamorphic erscheint in Deutschland und Österreich – am 7. November. Zu diesem Datum kann man die Flasche – wohlgemerkt ausschließlich als Committee-Mitglied – bestellen. Der Preis in Deutschland: 150 Euro UVP.

Nachfolgend die offizielle Presseaussendung dazu und die Tasting Notes:

ARDBEG ANAMORPHIC ENTRÄTSELT DEN GESCHMACK

NEUES COMMITTEE RELEASE AUS EXPERIMENTELLEN FÄSSERN

München / Islay 26. Oktober 2023. Eine neue Ardbeg Committee Abfüllung ist ab dem 7. November 2023 verfügbar: Ardbeg Anamorphic. Ultimativ experimentell aus ungewöhnlichen Fässern entstammt sie einer Idee von Dr. Bill Lumsden, Ardbegs Director for Destillation und Whisky Creation. Mit Ardbeg Anamorphic verschiebt die Destillerie die Grenzen in der Fassbehandlung für die spätere Reifung. Dazu wurden die Fassdeckel klassischer Ex-Bourbon-Fässer ausgebaut und mechanisch sehr tief eingekerbt, um eine möglichst große Holzoberfläche zu schaffen. Das anschließende Ausbrennen zum Grad „high mocha“, verlieh den Fässern für die Reifung zum Whisky neue, sehr intensive Aromen. Das Ergebnis ist eine vielschichtige Abfüllung, die zwischen den vier typischen Schlüsselelementen von Ardbeg wechselt – Süße, Geräuchertes, Herbales und Schärfe.

Dr. Bill Lumsden sagt: „Unser extremes Mokka-Ausbrennen bringt den verborgenen 4D-Geschmack von Ardbeg zum Vorschein. Aromen erdigen Torfs führen zu einem Ardbeg wie aus einem Paralleluniversum. Noten bittersüßen Mokkas tauchen langsam auf, während sich feurige Chilischokolade mit Chrysanthemen- und Jasmin-Aromen mischen. Als ich Anamorphic erstmals verkostete, war mir klar, dass das Ardbeg Committee ihn genauso faszinierend finden wird. Dieser Single Malt Whisky hebt Ardbeg in vollkommen neue Sphären, wenn Geheimnisse rätselhaft verpackt sind.“

Das auffällige Design des Anamorphic spiegelt in seiner Illustration die Tastingnotes sowie einige Charaktere von Ardbeg wider. Dieser mit 48,2 Vol. Prozent Alkohol abgefüllte Single Malt Whisky ist nur online für Mitglieder des Ardbeg Committees sowie im Destillerieshop auf Islay erhältlich, solange der Vorrat reicht. Um Mitglied in dieser verschworenen Gemeinschaft zu werden, die neusten Neuigkeiten der Destillerie und den Newsletter mit dem Verkaufslink für Ardbeg Anamorphic zu erhalten, empfiehlt sich die kostenfreie Registrierung auf Ardbeg.com.

VERKOSTUNGSNOTIZ ARDBEG ANAMORPHIC

Farbe:

Polierte Bronze

An der Nase:

Erdig, staubig und leicht biskuitartig an der Nase, sehr ungewöhnlich, fast wie aus einem Parallel-Universum. Ruß-teerige Noten sind deutlich, jedoch zurückhaltend, und werden durch seidige Vanillenoten ausgeglichen. Mit etwas Wasser entfalten sich viele florale Noten, unter anderem geräucherte Vetiverwurzel, Anis, Fenchel, Chrysantheme und Jasmin.

Am Gaumen:

Pfeffrig und wärmend, eine Eruption feuriger Aromen davor mit Würze, Chili-Schokolade, bittersüßer Mokka, Bruyèreholz, Birkenteer, gemahlener schwarzer Pfeffer und geräucherte Artischocken.

Nachhall:

Ruß-teerigen Noten entwickeln sich zu einem Crescendo reichhaltiger, rauchiger Aromen mit einem unglaublich langanhaltenden Nachgeschmack von Holzkohle, Bittermandeln und Melasse.

Ardbeg Anamorphic ist mit 48,2 Vol. % Alkohol abgefüllt, nicht kühlgefiltert und nicht gefärbt.