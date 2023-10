Neu bei Kirsch Import: Stauning Bastard und neue Abfüllungen von The Single Malts of Scotland

Jede Menge Neuheiten gibt es bei Kirsch Import für den deutschen Markt zu vermelden – auch wenn heute nicht Dienstag ist. Eine hochinteressante Abfüllung aus der dänischen Brennerei Stauning und acht neue Abfüllungen der Single Malts of Scotland sind in Kürze im Fachhandel zu finden und warten dort auf interessierte Whiskyfreunde.

Alle Infos vorab einmal hier:

Dirty & delicious: Der neue Stauning Bastard setzt auf Mezcal & Stout Casks

Als sich im Jahr 2005 neun Freunde trafen, um Whisky zu machen, beschränkten sich ihre Erfahrungen mit der schottischen Nationalspirituose auf deren Genuss. Vier Ingenieure, einen Lehrer, einen Koch, einen Fleischer, einen Helikopterpiloten und einen Arzt aus Dänemark hielt das nicht davon ab, Stauning zu gründen und einen Traum zu verwirklichen: Whiskys mit unverwechselbar dänischem Charakter.



Abenteuergeist und Experimentierfreude gehören mindestens so zur DNA der preisgekrönten Destillerie wie die regionalen Zutaten von der Westküste Dänemarks, die Mälzung auf dem eigenen Malzboden oder die Destillation in 24 kleinen, direktbefeuerten Pot Stills. Besonders ausleben können sich die jütländischen Brenner in ihrer innovativen Research Series, die jetzt um eine limitierte Köstlichkeit wächst.

Der neue Dirty Bastard hebt Staunings exotischen Bastard aus Mezcal-Fässern auf die nächste Ebene.



Dafür durchlief der Single Rye Whisky einen dreifachen Reifungsprozess: Zunächst für drei bis vier Jahre in Fässern aus amerikanischer Virgin Oak gelagert, wurde er für sechs bis zwölf Monate in Mezcal Casks des mexikanischen Herstellers Oro de Oaxaca ausgebaut und schließlich für weitere sechs bis zwölf Monate in Hot Chocolate Imperial Stout Fässern der dänischen Craft-Brauerei „To ØI“ veredelt.



Wer sich eine der insgesamt 2.938 Flaschen sichern kann, wird mit Getreide, Zimt, Kakao und Tabak in der Nase, dunkler Schokolade und Vanille, gerösteten Nüssen und Chili sowie dunklem Bier, Hopfen und geröstetem Malz am Gaumen belohnt.



Die Flasche mit dem haarlosen mexikanischen Hund Xolotzcuintle (Xolo) und ausgewählten Notes gestaltete erneut die dänische Tattoo-Künstlerin Thit Hansgaard.

Stauning Dirty Bastard – Mezcal & Stout Finish

Danish Floor Malted Single Rye Whisky

Research Series



Herkunft: Dänemark

Fasstyp: American Virgin Oak Barrels, Mezcal Casks & Stout Casks (Finish)

2.938 Flaschen (insgesamt)

53,4% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Bis zu 31 Jahre alte Erlebnisse: Neue Qualitäten von The Single Malts of Scotland

The Single Malts of Scotland steht synonym für konstant herausragende Abfüllungen. Hinter den Kulissen der Marke aus dem Hause Elixir Distillers ziehen zwei der wohl renommiertesten Whiskyhändler weltweit die Fäden: die Brüder Rajbir Singh und Sukhinder Singh. Zur Range der unabhängigen Abfüller gehören u.a. die Small-Batch-Abfüllungen der Reihe Reserve Casks, deren „parcels“ aus je mindestens zwei Fässern vermählt werden.



Für das torfrauchige Parcel No.11 schnürte Elixir Master Blender Oliver Chilton u.a. ein Paket aus vier Hogsheads, befüllt mit dem gefeierten Islay-Malt Caol Ila 2012/2023. Auch insular, aber mysteriös ist der Single Malt An Orkney Distillery 2012/2023 aus Oloroso Sherry Butts. Nicht am Meer, sondern 600 Meter über dem Meeresspiegel liegt dagegen die Highland-Brennerei, die den Ardmore 2009/2023 destillierte.



Der stolze Ardmore 25 y.o. leitet in die Reihe A Marriage of Casks über. Aus über viele Jahre gereiften Qualitäten und Raritäten entstehen hier einzigartige Whsikys in limitierten Auflagen. Dazu gehört ebenso der „mystery malt“ A Speyside Distillery 31 y.o.



Mit dem leichten Single Cask Linkwood 2010/2022 bleiben wir in der Speyside, bevor der geheimnisvolle, dunkle An Orkney Distillery 2011/2022 auf die rauen Inseln führt. Der 15-jährige Teaninich 2007/2022 beschließt mit seinen malzig-sahnigen Noten die Neuheitenrunde.

Caol Ila 2012/2023 – Peated

The Single Malts of Scotland Islay Single Malt Scotch Whisky

Reserve Casks Parcel No.11



11 Jahre

Dest. 2012

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Refill Butts

Anzahl der Fässer: 4

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

An Orkney Distillery 2012/2023 – Peated

The Single Malts of Scotland Higland Single Malt Scotch Whisky

Reserve Casks Parcel No.11



11 Jahre

Dest. 2012

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Oloroso Sherry Butts

Anzahl der Fässer: 3

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ardmore 2009/2023 – Peated

The Single Malts of Scotland Highland Single Malt Scotch Whisky

Reserve Casks Parcel No.11



13 Jahre

Dest. 2009

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Barrels

Anzahl der Fässer: 6

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ardmore 25 y.o.

The Single Malts of Scotland Highland Single Malt Scotch Whisky

A Marriage of Casks



25 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Oak Casks

48,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

A Speyside Distillery 31 y.o.

The Single Malts of Scotland Speyside Single Malt Scotch Whisky

A Marriage of Casks



31 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oak Casks

48,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Linkwood 2010/2022

The Single Malts of Scotland Speyide Single Malt Scotch Whisky



11 Jahre

Dest. 29/10/2010

Abgef. 27/09/2022

Herkunft: Schottland, Speyide

Fasstyp: Hogshead

Fassnr. 312685

289 Flaschen (insgesamt)

55,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

An Orkney Distillery 2011/2022 – Peated

The Single Malts of Scotland Highland Single Malt Scotch Whisky



11 Jahre

Dest. 21/06/2011

Abgef. 27/09/2022

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Butt

Fassnr. 3

669 Flaschen (insgesamt)

56,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Teaninich 2007/2022

The Single Malts of Scotland Highland Single Malt Scotch Whisky



15 Jahre

Dest. 28/09/2007

Abgef. 31/10/2022

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Hogshead

Fassnr. 700143

274 Flaschen (insgesamt)

56% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert