Neu aufgelegt: Blade and Bow 22 Year Old

Für Liebhaber außergewöhnlich lang gereifter Bourbons hat Diageo in diesem Monat etwas Besonderes in ihrem Portfolio. Rechtzeitig zum Bourbon Heritage Month wird der Kentucky Straight Bourbon Blade and Bow 22 Year Old neu aufgelegt. Mit dieser Abfüllung würdigt Diageo die Stitzel-Weller Distillery, eine legendäre Brennerei in Louisville, Kentucky. Die erste Ausgabe dieser Abfüllung kam 2015 auf den Markt und erhielt im gleichen Jahr bei der San Francisco World Spirits Competition die Auszeichnung “Best Straight Bourbon” sowie die Double Gold Medal.

Die Abfüllung wird noch in diesem Monat in ausgewählten Bundesstaaten der USA erhältlich sein. Der Ausgabepreis war vor sechs Jahren war $150. Bisher liegt für die Neu-Auflage keine Angabe des Verkaufspreis vor.