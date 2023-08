Zwei Einzelfassabfüllungen der Speyside-Brennerei Benromach sind exklusiv für den deutschen Markt abgefüllt worden, und der deutsche Importeur Schlumberger hat wie immer dafür gesorgt, dass auch die unterschiedlichen Fraktionen von Whiskyfreunden auf ihre Rechnung kommen: Eines der beiden Fässer ist ein First Fill Sherry-Fass im Alter von 11 Jahren, das andere ein First Fill Bourbon mit einer Reifezeit von 20 Jahren – im momentanen Umfeld der Whiskymarkts ein erstaunlich hohes Alter.

Hier alle Infos über den Benromach Single Cask 2003 # 31 First Fill Bourbon BarrelGerman Selection by Schlumberger uind den Benromach Single Cask 2011 # 23 First Fill Sherry Hogshead German Selection by Schlumberger, die jetzt im Handel zu finden sein sollten (übrigens gemeinsam mit dem ebenfalls deutschland-exklusiven Benromach Polish Oak, den wir bereits im April vorstellen konnten):

Neu: Benromach First Fill Bourbon Barrel und First Fill Sherry Hogshead für die German Selection by Schlumberger

Alle Fässer der „German Selection by Schlumberger“ werden komplett und exklusiv für den deutschen Markt, speziell für den klassischen Fachhandel, abgefüllt. Die Fässer werden von unserem Kompetenz Team um die Keeper of the Quaich, Andrea Caminneci und Thomas Plaue ausgesucht. Alle „German Selection by Schlumberger“ Fässer sind mit Jahrgangsangabe und in Fassstärke, auf Kühlfiltration und Farbstoff verzichten wir selbstverständlich!

Benromach Single Cask 2003 # 31 First Fill Bourbon BarrelGerman Selection by Schlumberger

20 Jahre musste dieses Fass warten, bis unser Whisky Team es erwählt hat – Das bisher älteste Benromach Fass in unserer Collection

Cask Nr. 35 wurde am 26.04.2023 destilliert, nach mehr als 20 Jahren wurden am 25.4.20243 ganze 187 Flaschen á 0,7 Liter mit 57,5 Vol. % Alkohol abgefüllt

Tasting Notes:

Süße tropische Fruchtaromen und Bourbon Vanille werden ergänzt von Akazien Honig und frisch gepresstem Gravensteiner Apfel. Intensive, fast schon getrocknete Zitrusschale (eher Orange als Zitrone) und Aromen von frisch gemörsertem schwarzem Pfeffer geben Raum für einen Hauch von Rauch. Endloses Finish mit Vanille, Süße und einer Ahnung von Rauch

Nur 187 Flaschen exklusiv bei Schlumberger!

UVP 199,00 €

Benromach Single Cask 2011 # 23 First Fill Sherry Hogshead German Selection by Schlumberger

Endlich konnten wir wieder ein First Fill Sherry Hogshead von Benromach für Sie ergattern.

Cask Nr. 23 hat unser Team ausgewählt, destilliert am 24.01.2011. Nach gut 11 Jahren wurden am 26.04.2023 ganze 293 Flaschen á 0,7 Liter mit 58,6 Vol. % Alkohol abgefüllt

Tasting Notes:

Reichhaltige Aromen von gedünsteten Rosinen, Demerara Zucker mit sanfter Zitrusschale und Milchschokolade, harmonisch ergänzt von einer sanften Rauchnote. Langes Finish mit viel fruchtiger Süße und subtilem Rauch

Nur 293 Flaschen exklusiv bei Schlumberger!

UVP 99,00 €