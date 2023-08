Ein neuer Bud Spencer Whisky ist jetzt von der Destillerie St. Kilian in Rüdenau angekündigt worden – anlässlich der deutschen Erstausstrahlung der letzten TV-Serie des Schauspielers „Ein Koch für alle Fälle“. Bei der Premiere des Pilotfilms in Dresden wurde der Whisky am Elbufer vorgestellt – und wir haben ebenfalls alle relevanten Infos über den Single Malt für Sie:

St. Kilian launcht limitierten Bud Spencer Whisky anlässlich der Filmpremiere „Ein Koch für alle Fälle“

Hochprozentiger Filmgenuss bei den Filmnächten in Dresden

Rüdenau, im August 2023

Nach 13 Jahren kommt die mit Spannung erwartete Filmserie „Ein Koch für alle Fälle“ endlich auch nach Deutschland. Am 24. August 2023 feierte der Pilotfilm zu Bud Spencers letzter TV-Serie bei den Filmnächten am Elbufer in Dresden Premiere. Dieses von vielen Bud Spencer Fans lang ersehnte Ereignis begleitet St. Kilian Distillers mit einer ganz besonderen Abfüllung. Die unterfränkische Whisky-Destillerie präsentierte anlässlich der Premiere eine neue, stark limitierte Bud Spencer Sonderabfüllung.

Der Bud Spencer – Ein Koch für alle Fälle – Single Malt Whisky fügt sich nahtlos in die herausragende Kollektion der St. Kilian Distillers ein und bietet harmonischen Genuss für Liebhaber erstklassiger Whiskys und Bud Spencer-Fans gleichermaßen.

In seiner letzten TV-Serie erlebt Carlo Pedersoli, alias Bud Spencer als ehemaliger Kommissar und leidenschaftlicher Koch zahlreiche waghalsige Abenteuer. Dabei kann er gerne mal einen kräftigen Schluck Whisky gebrauchen. Diesen haben die erfahrenen Brennmeister von St. Kilian Distillers mit größter Sorgfalt und Liebe zum Detail kreiert. Das Resultat ist ein heldenhafter Single Malt Whisky von höchster Qualität, der die Schlagkraft, Entschlossenheit und Wärme von Bud Spencer widerspiegelt.

Für die Bud Spencer Sonderedition reifte der milde St. Kilian Single Malt Spirit, der aus bestem Gerstenmalz hergestellt und in original schottischen Pot Still Brennblasen zweifach destilliert wird, in feinsten Oloroso Sherry Fässern aus Andalusien.

Die Abfüllung besticht durch eine perfekte Balance aus Süße und Fruchtigkeit mit würzig-wärmenden Nuancen. Bemerkenswerte Tiefe und Komplexität erhält dieser Single Malt Whisky durch charakteristische Sherrynoten sowie die Aromen reifer Früchte und würziger Eiche.

Bud Spencer Sonderedition ab sofort erhältlich

Wie auch alle weiteren beliebten Bud Spencer und Terence Hill Spirituosen ist die Limited Edition in die ikonische 0,7l Flasche abgefüllt. Das Etikett im kultigen Film-Look verleiht diesem feinen Tropfen überdies optisch das gewisse Etwas.

Der Single Malt Whisky ist weder gefärbt noch kühlgefiltert und wurde mit einem Alkoholgehalt von 46 % Vol. abgefüllt. Ab sofort ist die auf 600 Flaschen limitierte Sonderedition online bei St. Kilian sowie im Shop in der Besucher-Destille erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für die 0,7l Flasche beträgt € 59,90.

Aroma: Sehr fruchtig mit einem betörenden Duft von reifen Aprikosen, Datteln und einem Spritzer Sherry, begleitet von Vanillepudding, etwas Milchschokolade mit Rosinen und einem Hauch Walnuss im Hintergrund.

Geschmack: Zu Beginn wunderbar süß, fruchtig und cremig mit reifen Aprikosen, Vanille sowie feinen Sherrynoten. Dann zunehmend würziger mit dezent pfeffriger Schärfe, die mit Milchschokolade, Toffee und einem Hauch Rosinen verfeinert wird.

Nachklang: Die cremigen und wärmenden Aromen von feinem Karamell, etwas Fruchtmarmelade sowie Toffee und Milchschokolade klingen mit dezenter Eichenwürze lange nach.

Alkoholgehalt: 46% vol

UVP: € 59,90 (0,7 Liter)