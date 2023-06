Neu: Craigellachie 27 Year Old Double Cask

Nachdem wir gestern über den Travel Retail Exklusiv Craigellachie 37yo Bourbon Cask berichten konnten, stellen wir Ihnen heute den Travel Retail Exklusiv Craigellachie 27 Year Old Double Cask vor. Dieser wird im Laufe diesen Monat auf den Markt kommen und ist nur in den Dufry-Filialen erhältlich.

Die Abfüllung ist Teil der Exceptional Cask-Serie und auf 156 Flaschen limitiert. Mit 44,9 % Vol. abgefüllt, kommt Craigellachie 27 Year Old Double Cask ohne Färbung und Kühlfiltrierung aus. Der 1994 destillierte Speyside Single Malt reifte unter anderem auch in einem Brandyfass und zeichnet sich, so lesen wir, durch Fruchtaromen wie Ananas und Aprikose aus, die durch ledrige und wachsartige Noten ausgeglichen werden. Der Preis für den Craigellachie 27 Year Old Double Cask beträgt 2.500 US-Dollar (etwas mehr als 2.300 €).