Mehr als sehr zufrieden zeigt sich BORCO-MARKEN-IMPORT nach ihrem 9. „World of Whisk(e)y“-Festival, welches am vergangenen Sonntag stattfand. In der folgenden Presseaussendung, die wir erhielten, erfahren Sie Näheres zum Programm des Festivals, das im nächsten Jahr seine Wiederholung finden wird. Mehr dazu in Kürze!

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Das neunte BORCO „World of Whisk(e)y”-Festival war ein voller Erfolg

Hamburg, Juni 2023. Am vergangenen Sonntag fand das neunte „World of Whisk(e)y“-Festival im Museumshafen Övelgönne in Hamburg statt. Kulinarik- und Whisky-Fans konnten sich auf einen Streifzug durch verschiedene Whisk(e)y-Länder begeben. Das Festival ist mit seinem umfangreichen Programm einmalig in Hamburg und ist auch über die Grenzen der Hansestadt hinaus schon längst ein Geheimtipp.

„Mit ca. 300 Besuchern aus Hamburg, Deutschland und der Welt, haben wir auch dieses Jahr wieder einen unvergesslichen Tag in Hamburg verbracht und haben dabei leckere Drinks, großartiges Essen und ein buntes Programm genossen.“, so Michael Rennies, Senior Marketing Manager für die Whisky Brands bei BORCO.

Foto: Marco Drews

Das auf die Whisk(e)ys kuratierte Programm hielt für die Besucher*innen zahlreiche gustatorische Highlights bereit. Diverse Marken, wie EVAN WILLIAMS, ELIJAH CRAIG, TAMDHU, GLENGOYNE, PIKE CREEK, NIKKA , TEELING und THE BUSKER standen dabei im Mittelpunkt und konnten verköstigt werden. Neben sommerlichen Drink-Kreationen vom HOME Cocktails-Team sorgte das Festival inmitten der malerischen Hafenkulisse für das perfekte Sonntagsvergnügen.

Die Live-Music-Acts MARTEN PULMER und SUiT haben den Museumshafen in ein musikalisches Fest verwandelt, das für alle Geschmäcker etwas bereithielt. Zudem sorgte der SHANTY CHOR BUTJENER BLINKFÜER für musikalische Highlights. Abgerundet wurde der Tag mit Hafenrundfahrten, bei denen Besucher*innen das Whisk(e)y-Handwerk bei verschiedenen Tastings kennenlernen konnten.

Zudem schaffen bekannte Hamburger Gesichter wie FABIO HAEBEL, BROOKLYN BURGER BAR, AusterRegion und JING JING einzigartige Genussmomente, die auf die Whisk(e)ys zugeschnitten sind.

Schon jetzt können sich alle Besucherinnen und Besucher auf das zehnte World of Whisky Festival in 2024 freuen. Weitere Infos folgen dazu schon bald!