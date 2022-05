„World of Whisky”-Festival kehrt in den Museumshafen Övelgönne in Hamburg zurück

Nach zwei Jahren Pause kehrt Borco-Marken-Import mit dem Festival „World of Whisky” in den Museumshafen Övelgönne in Hamburg zurück. Am 12. Juni 2022 von 12:00 Uhr – 21:00 Uhr lädt das hanseatische Familienunternehmen zum Genuss ein. Für diesen sorgt einerseits die Vielfalt an Whiskeys und geschmackvollen Drinks sowie ein umfangreiches Food-Angebot der hochkarätigen Partner.

Tickets für das „World of Whisky”-Festival können über eventbrite bezogen werden. Der Eintritt ist frei, lediglich die Hafenrundfahrten und Foodpairings kosten Geld.

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

BORCO „World of Whisky”-Festival kehrt am 12. Juni 2022 in den Museumshafen Övelgönne in Hamburg mit vielseitigem Programm zurück

Hamburg, Mai 2022. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause kehrt die Whisk(e)y-Welt des hanseatischen Familienunternehmens BORCO-MARKEN-IMPORT mit dem „World of Whisky“-Festival in den Museumshafen Övelgönne in Hamburg zurück. Am Sonntag, 12. Juni 2022 können sich Kulinarik-Fans auf einen Streifzug durch die Whisk(e)y-Länder Schottland, Irland, die Vereinigten Staaten, Kanada und Japan begeben. Das Festival ist mit seinem umfangreichen Programm einmalig in Hamburg und ist auch über die Grenzen der Hansestadt hinaus schon längst ein Geheimtipp.

Das auf die Whisk(e)ys, darunter die Marken NIKKA, EVAN WILLIAMS, TAMDHU, GLENGOYNE, PIKE CREEK und TEELING, kuratierte Programm hält für die Besucher:innen zahlreiche gustatorische Highlights bereit. Neben sommerlichen Drink-Kreationen vom Home Cocktails-Team sorgt das Festival inmitten der malerischen Hafenkulisse für das perfekte Sonntagsvergnügen. Die Live-Music-Acts Marten Pullmer und SUiT werden den Museumshafen in ein musikalisches Fest verwandeln, das für alle Geschmäcker etwas bereithält. Abgerundet wird das vielversprechende Musikprogramm von dem Shanty Chor Butjener Blinkfüer – hanseatischer kann es wohl kaum werden.

Zu den Highlights gehören auch in diesem Jahr die Hafenrundfahrten auf den antiken Dampfschleppern, die im Museumshafen liegen. An Bord können Besucher:innen das Whisk(e)y-Handwerk bei verschiedenen Tastings kennenlernen, während sich das Flair des Hamburger Hafens um sie herum entfaltet.

Auch das Food-Angebot kann sich sehen lassen. Bekannte Hamburger Gesichter wie Fabio Haebel schaffen einzigartige Genussmomente, die auf die Whisk(e)ys zugeschnitten sind.

Neben Fabio Haebel konnte BORCO weitere hochkarätige Partner gewinnen, darunter die Brooklyn Burger Bar und Momo Ramen, die auch vegane und vegetarische Gerichte anbieten. Was wäre ein Fest im Hafen ohne einen frischen Gaumenschmaus aus dem Meer? Dafür sorgt in diesem Jahr das Team von AusterRegion, die mit ihren handverlesenen wilden Austern aus der Nordsee ein weiteres geschmackliches Vergnügen bieten. Der ein oder andere kennt die beiden Gründer Joost und Marco sicher vom Isemarkt, wo sie ihre Leidenschaft für erstklassige Austern mit den Hamburgern teilen. Ergänzend zu den Austern zeigt das Team des Altonaer Kaviar Import Hauses – eines der traditionsreichsten Kaviarunternehmen der Welt – wie ungezwungen und zeitlos der Genuss von Kaviar sein kann.

Alle Informationen auf einen Blick:

Sonntag, 12. Juni 2022

Museumshafen Övelgönne

Schiffskran / Ponton, Fähranleger Neumühlen, 22763 Hamburg

12:00 Uhr – 21:00 Uhr

Eintritt frei

Hafenrundfahrten: 20 Euro

Food Pairing mit Fabio Haebel: 35 Euro

Tickets gibt es über Eventbrite: BORCO WORLD OF WHISKY FESTIVAL