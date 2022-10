Der kanadische Rye Whisky LOT 40 von Corby hat sein Aussehen modernisiert und das Etikett überarbeitet. Mit diesem neuen Outfit ist er ab sofort durch den Importeur BORCO-MARKEN-IMPORT Matthiesen im deutschen Handel zu finden. Die PR, die wir erhalten haben, erzählt zudem noch etwas mehr über den Kanadier:

Neues Design: Der kanadische Roggen-Whisky Lot 40 präsentiert ein überarbeitetes Etikett

Hamburg, Oktober 2022. Lot 40 des kanadischen Whisky- Produzenten Corby setzt mit einem neuen Design der Flasche auf moderne Elemente und einen Premium-Look. Die neue Ausstattung wird ab sofort von BORCO-MARKEN-IMPORT für eine UVP von 39,99 (0,7l) angeboten.

Die neue Lot 40 Flasche behält das unverwechselbare diagonale Etikett, den Siebdruck auf der Flasche sowie die funktionelle Flaschenform bei, während der Look im Gesamten modernisiert wird und die Besonderheiten des Whiskys stärker in den Vordergrund gestellt werden: die Herstellung aus 100 Prozent Roggen, die Destillation in Kupferbrennblasen und die Lagerung in neuen Eichenfässern aus amerikanischer Weißeiche. Das Ergebnis der Überarbeitung ist ein Etikett mit Premium-Charakter, das in erster Linie die Sorgfalt, Authentizität und das Handwerk vermittelt, mit denen Lot 40 hergestellt wird.

Der Markenname bleibt als aufmerksamkeitsstarkes Highlight in Schwarz auf dem Frontetikett erhalten, auf den Used-Look des Schriftzuges wird jedoch für eine bessere Lesbarkeit und Sichtbarkeit im Regal verzichtet. Abgerundet wird das Etikett von einer modernisierten Illustration der Kupferbrennblase mit ihrem leicht nach unten gerichteten „Lyne-Arm“, der dem Whisky einen stärkeren sowie charakteristischen Roggen-Charakter verleiht.

Neu ist das Halsetikett, das den Markenkern und die Markenausrichtung zusätzlich deutlich hervorhebt. Der Premium-Look wird von dem sichtbaren Holzkorken abgerundet. Auf die bisherige schwarze Folierung am Flaschenhals wird verzichtet.

Über Lot 40

Als der Pionier Joshua Booth am Ende des Bürgerkriegs in die USA emigrierte, wurde ihm das Grundstück Lot 40 zugeschrieben, auf welchem er anfing Whisky zu brennen. So handelt es sich bei dem Rye Whisky um eine Hommage an die Gründer der kanadischen Whiskykultur. Ein besonders begabter Experte in der Whisky-Herstellung und Reifung ist Dr. Don Livermore, welcher als einer der Master Blender einiger der preisgekrönten kanadischen Whiskys wie J.P. Wiser‘s, Lot 40 oder Pike Creek gilt. Lot 40 überzeugt durch ein vielschichtiges Geschmacksprofil von leichten Bitternoten, floralen Nuancen und einer starken, ausgewogenen Roggenwürze. Durch die Verwendung von 100 Prozent Roggen ist der Whisky geschmacklich besonders außergewöhnlich und für die Kategorie Rye Whisky essenziell, da Rye Whisky aus einer roggenhaltigen Maische gebrannt wird. Die Destillation wird neben der einfach durchgeführten Kolonnendestillation zusätzlich in Pot Stills vorgenommen, um die Aromen noch mehr zu intensivieren. Lot 40 wird für 5 bis 9 Jahre in neuen Fässern aus amerikanischer Weißeiche gelagert, damit die Vanille-, Toffee- und Karamell-Noten noch mehr zum Ausdruck kommen. Kein Manhattan Cocktail ohne einen guten Roggenwhisky! Lot 40 ist die richtige Wahl für alle Genießer, die Würze, Kraft und Ausdruck in ihrer Reinform zu schätzen wissen. Ob On the Rocks oder im Lieblingsdrink – der Lot 40 Rye Whisky gibt jedem Schluck seine ganz eigene kanadische Note.

BORCO-MARKEN-IMPORT Matthiesen GmbH & Co. KG, Hamburg

Lot 40 wird in Deutschland exklusiv von BORCO-MARKEN- IMPORT distribuiert. BORCO, mit Sitz in Hamburg, ist einer der größten deutschen und europäischen Produzenten und Vermarkter internationaler Top Spirituosen Marken. Das Portfolio des unabhängigen Familienunternehmens, darunter u. a SIERRA Tequila de México, HELBING, FINSBURY, YENI RAKI und DISARONNO, deckt fast alle wichtigen internationalen Segmente ab und ist in seiner Stärke und Geschlossenheit sicher einmalig. BORCO unterstützt den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol, über den Sie sich auf https://www.massvoll-geniessen.de/ informieren können. Weitere Informationen zum Unternehmen und Portfolio finden Sie auf www.borco.com und @borco_official.