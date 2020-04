Neu: Glenlivet Spectra

Ein neuer Glenlivet ist heute angekündigt worden – oder besser gesagt: Drei neue Glenlivet unter einem Namen, Glenlivet Spectra.

Der Glenlivet Spectra besteht aus drei 20cl-Flaschen, die in einer gemeinsamen Überverpackung verkauft werden – und ohne genauere Beschreibung und Tasting Notes auskommen, dem Genießer also nichts von seinem Empfinden vorwegnehmen möchten. Das verbindet sie mit den Vorläufern Alpha, Cipher, Code und Enigma.

Zum Spectra gehört auch eine digitale Komponente, mit der man in der Art eines Spiels die Whiskys entdecken und seine Verkostungsfähigkeiten abtesten kann. Wenn man diese Tests gemacht hat, bekommt man eine persönliche Wertungskarte, anhand derer man feststellen kann, wie nahe man den offiziellen Tasting Notes gekommen ist. Die offiziellen Tasting Notes werden dann später in diesem Jahr veröffentlicht.

Master Distiller Alan Winchester im Original:

“True to our tradition-breaking spirit, we created an innovative whisky tasting experience across three single malts. Stretching our signature house style into three different single malt whiskies that work together as a collection was a unique challenge. Given the mysterious nature of The Glenlivet Spectra, we aimed to ensure each flavour was distinct and recognisable. I hope whisky lovers enjoy exploring the wide spectrum of flavours within The Glenlivet Spectra, as much as we enjoyed crafting them.”