PR: Kirsch Import bringt Neues von Gordon & MacPhail CC Cask Strength und Signatory Very Cloudy

Nachschub für Whiskyfreunde, von zwei der bekanntesten unabhängigen Abfüller aus Schottland: Der deutsche Importeur Kirsch Import bringt die neuesten Abfüllungen aus der Connoisseurs Choice Cask Strength Serie von Gordon & MacPhail sowie zwei der Very Cloudy Abfüllungen von Signatory.

Alle Details zu den neuen Abfüllungen, die sie in Bälde beim Händler Ihres Vertrauens finden können, haben wir nachfolgend für Sie zusammengefasst. Von Kirsch Import bekommen wir mit den Infos keine empfohlenen Verkaufspreise mitgeliefert, sodass Sie sich bitte bei Ihrem Händler darüber erkundigen sollten:

(Fass-)Starke Neuheiten aus dem Hause Gordon & MacPhail

Vom kleinen Feinkostladen zur weltweiten Whisky-Größe: Gordon & MacPhail stehen für exklusive Scotch-Raritäten – seit über 120 Jahren.



Ein kleiner Kaufladen für Tee, Wein und Spirituosen in der South Street im schottischen Elgin – das ist der Ursprung des unabhängigen Abfüllers Gordon & MacPhail. Seit seiner Gründung hat sich das Familienunternehmen zu einem internationalen Experten in der Reifung besonderer Scotch Whiskys entwickelt. Gordon & MacPhail kaufen frische Destillate schottischer Brennereien und lagern diese „New Makes“ zum Teil über mehrere Generationen in ihren eigenen Fässern – für 8, 20 oder auch einmal 75 Jahre. Whisky-Liebhaber wissen: Wer auf der Suche nach einer exklusiven Rarität ist, schaut am besten vor Ort vorbei – im Laden in der South Street, den es immer noch gibt.



Fünf wundervolle Fassstärken aus der Connoissuers Choice Serie haben wir frisch reinbekommen. Wie üblich bei Gordon & MacPhail wurde hier auf Kühlfiltration und Färbung verzichtet.

Glen Elgin 2007/2020

G&M Connoissuers Choice Cask Strength



12 Jahre

Dest. 2007

Abgef. 05.02.2020

Gereift in einem 1st Fill Sherry Butt

Fassnr. 802872

655 Flaschen weltweit

60,0 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenlossie 2007/2020

G&M Connoissuers Choice Cask Strength



12 Jahre

Dest. 2007

Abgef. 05.02.2020

Gereift in einem 1st Fill Bourbon Barrel

Fassnr. 7386

215 Flaschen weltweit

58,2 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenlossie 1998/2019

G&M Connoissuers Choice Cask Strength



20 Jahre

Dest. 1998

Abgef. 05.09.2019

Gereift in einem Refill Sherry Butt

Fassnr. 9404

470 Flaschen weltweit

56,2 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glen Spey 2001/2019

G&M Connoissuers Choice Cask Strength



18 Jahre

Dest. 2001

Abgef. 09.07.2019

Gereift in einem Refill Sherry Hogshead

Fassnr. 301020

244 Flaschen weltweit

56,3 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenturret 2005/2019

G&M Connoissuers Choice Cask Strength



14 Jahre

Dest. 2005

Abgef. 13.06.2019

Gereift in einem Refill Sherry Hogshead

305 Flaschen weltweit

53,7 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Signatory Vintage Very Cloudy

Die „Very Cloudy“ Abfüllungen der Signatory Un-Chillfiltered Range sind etwas ganz Besonderes: man hat sich hier bewusst dafür entschieden die Whiskys trotz 40% Vol. nicht zu kühlfiltrieren. Das Ergebnis sind trübe Whiskys, die ihr volles Geschmacksprofil entfalten können – ein Hingucker in jedem Whiskyregal! Durch den Verzicht der Kühlfiltration bleiben alle Fettsäuren aus der Gerste im Whisky erhalten und sorgen dafür, dass alle Aromen erhalten bleiben.



Die beiden aktuellen Abfüllungen kommen beide von der Insel Islay. Neben einem alten bekannten, dem Bunnahabhain Staoisha, gibt es nun auch erstmal ein Very Cloudy Abfüllung aus der Caol Ila Destillerie.

Bunnahabhain 2013/2020

Signatory Vintage Very Cloudy



6 Jahre

Dest. 11.09.2013

Abgef. 18.03.2020

Gereift in Hogsheads

Fassnr. 900134+900135

40,0 % Vol.

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Caol Ila 2013/2020

Signatory Vintage Very Cloudy



6 Jahre

Dest. 19.08.2013

Abgef. 18.03.2020

Gereift in Hogsheads

Fassnr. 318592+318593

40,0 % Vol.

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert