PR: Top Prämierungen für JACK DANIEL’S , Woodford Reserve und viele weitere Marken im Brown-Forman Deutschland Portfolio

Brown-Forman Deutschland freut sich über Anerkennung für die Qualität der Marken im Portfolio – und über insgesamt acht Auszeichnungen, die die Whiskys des Unternehmens mit Stammsitz in den USA erringen konnten.

Welche Marken das sind und wofür Sie von internationalen Fachjuroren prämiert wurden, erfahren Sie aus der untenstehenden Presseaussendung:

Top Prämierungen für JACK DANIEL’S Single Barrel Select, Woodford Reserve Rye und viele weitere Marken im BrownForman Deutschland Portfolio

Hamburg, 14.04.2020 – Bei der renommierten San Francisco World Spirits Competition erzielen insgesamt 40 Produkte von Markeneigner Brown-Forman höchste Auszeichnungen, die von Doppel Gold bis Bronze Medaillen reichen. Unter den Preisträgern bei Whisky sind Produkte aus der JACK DANIEL’S, Woodford Reserve, GlenDronach, BenRiach und Glenglassaugh Markenfamilie. Viele der prämierten Produkte werden im deutschen Markt bundesweit im Lebensmittelhandel und in Spezialitäten-fachgeschäften vertrieben.

„Auszeichnungen über alle Produktkategorien hinweg unterstreichen unseren hohen Qualitätsanspruch an unser gesamtes Markenportfolio“,

so Tanja Steffen, Marketing Director Brown-Forman Deutschland und Tschechien. JACK DANIEL’S führt mit Medaillen für drei Produkte, davon zweimal Doppel Gold, die Hitliste der top Prämierungen innerhalb der Markenfamilien im Brown-Forman Deutschland Portfolio an. Gefolgt von Woodford Reserve, ebenfalls mit drei Auszeichnungen, davon einmal Gold. Die im deutschen Markt erhältlichen preisgekrönten Whisky-Produkte im Einzelnen:

JACK DANIEL’S Single Barrel Select – Double Gold

Die Fässer für JACK DANIEL’S Single Barrel Select stammen nur aus den obersten Etagen der Lagerhäuser in Lynchburg, Tennessee. Hier sind sie den jahreszeitlichen Temperaturschwankungen am stärksten ausgesetzt und reifen wesentlich intensiver. Dabei genügt nur weniger als jedes hundertste Fass den strengen Anforderungen des Master Distillers ein JACK DANIEL’S Single Barrel zu werden. 45% Alkoholvolumen. UVP: 38,99 Euro

JACK DANIEL’S Single Barrel Barrel Strength – Double Gold

Für Liebhaber ursprünglicher Whiskeykultur: nicht gefiltert, sondern direkt aus dem Fass in voller Stärke in Flaschen abgefüllt. Durch die Direktabfüllung werden die Geschmacksnoten der handgemachten und ausgeflammten Fässer noch intensiver widergespiegelt. Nur weniger als jedes hundertste Fass genügt den strengen Anforderungen des Master Distillers ein JACK DANIEL’S Single Barrel zu werden. 64,5% Alkoholvolumen. UVP: 79,99 Euro

JACK DANIEL’S Single Barrel Rye – Silver

JACK DANIEL’S Single Barrel Rye Whiskey vereint den unverwechselbaren Charakter von JACK DANIEL’S mit dem würzigen Geschmack von 70 % Roggen, 18 % Mais und 12 % Gerste. Dieser Whiskey lagert ebenfalls in den obersten Regalen der Lagerhäuser in Lynchburg und nur weniger als jedes hundertste Fass genügt den Ansprüchen des Master Distillers ein Jack Daniel’s Single Barrel zu werden, Tennessee. 45% Alkoholvolumen. UVP: 43,99 Euro

Woodford Reserve Rye – Gold

Die Basis: ausgewähltes Getreide mit mindestens 53 % Roggen. Langsam gegärt in kleinen Gärbottichen aus Zypressenholz, erhält er seine erste kräftige Würze. Vor der Lagerung in handgefertigten und ausgeflammten Weißeichenfässern sorgt die dreifache Destillation für die richtige Milde und Weichheit. 45,2% Alkoholvolumen. UVP: 39,99 Euro

Woodford Reserve Double Oaked – Silver

Nach seiner ersten Reifung wird Woodford Reserve Bourbon ein weiteres Mal in ein neues, frisches Weißeichenfass gefüllt und erhält in einer zweiten Reifezeit so noch mehr Farbe, Aromen und mehr Geschmack. Länger getoastet und kürzer ausgeflammt als das erste Fass, fügt das zweite diesem einzigartigen Bourbon zusätzlich leichte sowie weiche Eichenaromen hinzu und verleiht ihm seine intensive Bernsteinfarbe. 43,2% Alkoholvolumen. UVP: 49,99 Euro

Woodford Reserve Wheat – Silver

Woodford Reserve Wheat ist der krönende Abschluss der Serie von vier Kentucky Straight Whiskeys aus der Woodford Reserve Destillerie, die als größten Anteil jeweils eine der vier Hauptgetreidearten enthalten, die die amerikanische Regierung 1935 nach der Prohibition für die Herstellung von American Whiskey erlaubte: Mais (Bourbon), Roggen (Rye), gemälzte Gerste (Malt) und Weizen (Wheat). Woodford Reserve Wheat enthält 52 Prozent Weizen, je 20 Prozent gemälzte Gerste und Mais sowie acht Prozent Roggen. 45,2% Alkoholvolumen. UVP: 43,99 Euro.

The GlenDronach Original 12 Years old – Silver

The GlenDronach Original Aged 12 Years ist für seine einzigartige Sherry-Fass-Reifung berühmt. Er lagert mindestens 12 Jahre in einer Auswahl der besten Pedro Ximénez- und Oloroso Sherry-Fässer aus dem spanischen Andalusien. Hierbei entstehen sein vielfältiger und fruchtiger Geschmack und die tief-goldene bernsteinrote Farbe. 43% Alkoholvolumen. UVP: 39,99 Euro

The BenRiach 10 Years Old – Gold

Der in seiner Farbgebung zu 100 Prozent natürliche The BenRiach Aged 10 Years reift in ehemaligen Bourbon-, Sherry- und neuen Eichenfässern. Die Kombination der FassAuswahl trägt entscheidend zur Komplexität und Ausgewogenheit des Whiskys bei. 43% Alkoholvolumen. UVP: 35,99 Euro