Neu: Japanese Whisky Yearbook 2023

Zur Feier des hundertjährigen Jubiläums des japanischen Whiskys erscheint, wenn wir die Angaben richtig deuten, erstmals das Japanese Whisky Yearbook. Herausgegeben wird es vom Japan Whisky Research Centre, für den Inhalt ist als Autor Mamoru Tsuchiya verantwortlich, und für die Übersetzung ins Englische kümmerte sich Liam McNulty, den wir besser als Whiskey Richard von seiner Website nomunication kennen.

Wie Whiskey Richard schreibt, ist das Japanese Whisky Yearbook ist kein Spaziergang in die Vergangenheit, vorbei an geschlossenen Brennereien. Sondern es geht um den aktuellen Stand der japanischen Whiskyindustrie. Insgesamt werden 80 aktuelle und zukünftige Destillerien dargestellt. Weder on- noch offline wird in dieser Art, wie Whiskey Richard schreibt, der japanische Whisky in seiner jetzigen Form dargestellt. Und wie beim Malt Whisky Yearbook ist auch eine jährliche Aktualisierung geplant.

Das Japanese Whisky Yearbook 2023 ist als Print-Version und als Digital-Kindle-Version erhältlich. Wer möchte, kann dieses Buch über Amazon bestellen, es sollte aber auch über den normalen, lokalen Buchhandel beziehbar sein.

Japanese Whisky Yearbook 2023

Editor and Publisher: Japan Whisky Research Centre

Author and Supervisor: Mamoru Tsuchiya

ISBN-10: ‎ 4909432442

ISBN-13: ‎ 978-4909432445