Die Dresdner Whisky Manufaktur (unser Video-Interview zur Eröffnung der Dresdner Whisky Manufaktur finden Sie hier) führt ihre Serie Sächsische Winzeredition fort. Nach dem Auftakt mit dem Weingut Schuh aus Coswig (wir berichteten) erscheint nun Edition 2. Diese wurde in zwei Fässern, ein Spätburgunder- und ein Zweigeltfass, des Radebeuler Weingutes Große gefinisht. Alle näheren Details sowie die Bezugsmöglichkeit finden Sie in den Infos, die wir von der Dresdner Whisky Manufaktur erhalten haben:

Dresdner Whisky Manufaktur veröffentlicht den zweiten Teil der Sächsischen Winzeredition

Die sächsische Winzeredition – die Idee

Die DDV-Mediengruppe, ausgewählte sächsische Winzer entlang der sächsischen Weinstraße und die Dresdner Whisky Manufaktur haben eine gemeinsame Idee Wirklichkeit werden lassen. Zusammen kreieren sie Whiskys, die regionaler nicht sein könnten.

Sieben Winzer entlang der sächsischen Weinstraße stellen jeweils zwei ihrer besten Fässer für die Fassnachreifung des HELLINGER 42 Single Malt Whiskys zur Verfügung. So entstehen einzigartige Whiskys, die die regionale Vielfalt Sachsens widerspiegeln.

Edition 2 – Weingut Große

Inmitten der Weinberge der Oberlößnitz, unterhalb des Spitzhauses in Radebeul, liegt das Weingut Ulf Große. Mit einer über 300jährigen Geschichte wurde das Gut 1987 von der Familie Große übernommen.

Zwei Fässer, ein Spätburgunder- und ein Zweigeltfass, dieses Weingutes bestimmen den Geschmack des Whiskys der zweiten Ausgabe der Sächsischen Winzeredition.

Beide Weinfässer sind hervorragend geeignet für die Veredelung von Whisky. Die Komplexität beider Weine und die markanten Aromen geben dem darin liegenden HELLINGER 42 Single Malt Whisky eine ungewöhnliche Reife und Tiefe und verleihen dem Whisky seine außergewöhnlich lachsfarbene Erscheinung und fruchtige Note. Das Zusammenführen beider Lagerungen verleiht der 2. Ausgabe der Sächsischen Winzeredition eine hohe Dichte an Aromen und Geschmacksnuancen.

Mitten im Weingut Große in Radebeul wurde am Mittwoch, den 19. April 2023, die Winzeredition Nr. 2 präsentiert. Frank Leichsenring von der Dresdner Whisky Manufaktur übergab die erste Flasche aus der neuen Edition an Winzer Ulf Große.

Der Geschmack

In der Nase erscheint diese Edition malzig, aber auch getrocknete Kirschen, Orangenblüten, etwas Zitrone und herbale Noten können wahrgenommen werden.

Auf dem Gaumen wiederholen sich die malzigen Noten intensiver, begleitet von weichen Röstnoten, Milchschokolade, Karamell und würzigen Noten.

Im Nachklang erscheint wieder die Schokolade, öliger Kakao und wieder Würznoten.

Insgesamt offenbart dieser Whisky seine Finesse erst beim zweiten Schluck. Er ist elegant mit einer hervorragenden Balance und einem komplexem Mundgefühl.

Erhältlich ab dem 2. Mai 2023, die Abfüllung jedoch bereits auf der Website der Brennerei vorbestellt werden

Dresdner Whisky Manufaktur

Winzer-Edition No. 2 – Weingut Große

Limitierte Sonderedition: 780 Flaschen – nummeriert

Single-Malt-Whisky (Ex-Bourbon-Reifung, Finish im Spätburgunder- und Zweigeltfass)

Inhalt: 700 ml

Alk. 46% vol.

Preis: 69,- €/Flasche

Fünf weitere Edtionen folgen. Die Winzeredtition Nr. 3 wird zur Weinlese 2023 erscheinen.