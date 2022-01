Neu: Scalasaig ‘Island Hopper’ 2013 Tobermory Edition

Von Colonsay Beverages ist der neue Scalasaig ‘Island Hopper’ 2013 Tobermory Edition angekündigt worden, die zweite Edition in der Serie. Dieser Whisky, abgefüllt mit 46,5% vol., wurde aus vier Fässern eines 2013 destillierten Whiskys aus der Destillerie Tobermory auf der Isle of Mull komponiert. Man hat die vier Fässer zunächst in einem Bottich vermählt, bevor sie in vier Sherry Hogsheads gefüllt wurden, um dort ihr Finish zu erhalten – und zwar in jene, in denen schon der Blended Malt, der als Erstausgabe zu Beginn der Pandemie erschien, reifen konnte.

Die für die Serie namensgebende Hafenstadt Scalasaig liegt auf der Insel Colonsay, und dass der Whisky ihren Namen trägt hängt auch damit zusammen, dass man mit dieser Abfüllungsserie die Whiskys der schottischen Inseln und der Küstenorte präsentieren will. Ein Statement des Directors von Colonsay Beverages, Keith Bonnington dazu:

“We launched our Blended Malt right at the start of the pandemic so we haven’t been able to get out to our markets anywhere near as much as we had planned. That said, the response to the Scalasaig brand and the quality of the liquid has been really encouraging and we expect our Single Distillery Vintages and Single Cask releases to build even further consumer interest.”

“We have built up our inventory of casks from a number of island distilleries to explore the different elements of these whiskies – some are heavily peated, some aren’t peated at all. Some offer big savoury maritime notes and others are fresh, sweet and light. This is the beauty of island Scotch Whisky – you’ll never find two exactly the same”.

Der Scalasaig ‘Island Hopper’ 2013 Tobermory Edition wird wohl nur in britischen Fachgeschäften und Onlineshops zu erhalten sein und soll noch im Januar erscheinen. 1440 Flaschen davon wird es geben, als Preis dafür wird eine Summe von 67 Pfund genannt.

Der Vorläufer, der The Scalasaig ‘Island Hopper’ Blended Malt, wurde übrigens am 18. Januar 2020 von Angus verkostet (wir berichteten hier) und erhielt damals 85 Punkte.