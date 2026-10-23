Neu von Arran: Arran Signature Series Edition 4 „Sherry Serenade“ (mit Video)

Die Arran Signature Series findet nach der Arran Single Malt: Signature Series Edition 3 – Duero Discovery (wir berichteten im Juli des letzten Jahres anlässlich deren Veröffentlichung) mit der vierten Ausgabe nun ein Ende: Arran Signature Series Edition 4 „Sherry Serenade“ ist vollständig in Ex-Sherryfässern (First-Fill-Oloroso Casks sowie in Ex-Pedro-Ximénez Casks und Ex-Amontillado Casks) gereift und stammt (wie jeder ungetorfte Whisky von Arran) aus der Lochranza Distillery im Norden der Insel.

Die Abfüllstärke des neun Jahre alten Arran Signature Series Edition 4 „Sherry Serenade“ beträgt die aus der Serie bekannten 50% vol. Alkoholstärke, und weltweit wurden von diesem Bottling satte 13971 Flaschen, sodass eine breitere Verfügbarkeit gegeben sein sollte. Nach Deutschland kommen die Whiskys von Arran übrigens über Kammer-Kirsch.

Stewart Bowman, Distillery Manager bei der Lochranza Distillery, stellt den Arran Signature Series Edition 4 „Sherry Serenade“ hier in einem knapp vier Minuten lang dauernden Video vor:

Kurz noch zu den Tasting Notes, die wir auf der offiziellen Seite der Destillerie gefunden haben: