Serge verkostet: Zwei aus Glenkinchie und einen aus Kinclaith

Raritäten in unterschiedlicher Weise verkostet Serge Valentin heute, alle drei aus den Lowlands: Zwei unabhängig abgefüllte Single Malts aus einem der Brand Homes von Johnnie Walker, der Destillerie Glenkinchie (man findet sie selten bei Independents), und einen Kinclaith, eine Brennerei, die nur zwischen 1957 und 1975 destillierte und deren Whiskys mittlerweile zu den absoluten Raritäten zählen. Diese hier wurde im Jahr 2009 gebottelt.

Während die beiden Glenkinchies in der Verkostung nur mäßig performen, wird der Kinclaith mit guten 87 Punkten bewertet. Hier alle drei in der Tabelle:

Abfüllung Punkte

Glenkinchie 18 yo 2008/2026 (48.4%, Douglas Laing, Old Particular, refill hogshead, cask #DL201010, 181 bottles) 80 Glenkinchie 12 yo 2013/2026 (53.5%, Duncan Taylor, The Octave, oloroso finish, cask #12382875, 95 bottles) 79 Kinclaith 40 yo 1969/2009 (47.3%, Signatory Vintage, Cask Strength Collection, hogshead, cask #301445, 217 bottles) 87

Für das Titelbild haben wir uns diesmal für Glenkinchie entschieden…