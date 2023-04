Neu von Kirsch Import: Coleburn Selection 14yo Blended Scotch Whisky

Aus den traditionellen Dunnage-Lagerhäusern der ehemaligen Destillerie Coleburn, jetzt im Besitz von Aceo (Murray McDavid), stammt der Coleburn Selection 14yo Blended Scotch Whisky, den Kirsch Import nun neu nach Deutschland bringt. Auch wenn Blends durch manche Massenware nicht den allerbesten Ruf haben, so beweisen doch viele, auch von unabängigen Abfüllern komponierte Blended Scotch Whiskys, dass sie für Genießer einiges zu bieten haben.

Was der Coleburn Selection 14yo Blend in dieser Richtung in petto hat, lesen Sie in der nachfolgenden Presseaussendung:

Aus den Lagerhäusern der „lost distillery“: Coleburn Selection 14 y.o.

1897 wurde die Coleburn Distillery in Longmorn gegründet – 1985 schlossen sich die Türen der experimentellen Brennerei. Heute ist der einstige Speyside-Betrieb Sitz des Hauptquartiers von Aceo, dem Besitzer des unabhängigen Abfüllers Murray McDavid. Im traditionellen Dunnage-Warehouse der Coleburn Distillery reifen die Bestände zwischen niedrigen, dafür dicken Wänden sowie auf Lehmboden.



Der Coleburn Selection 14 y.o. gehört zur gleichnamigen Reihe von Aceo. Sie vermählt feine Single Malt und Grain Whiskys einiger der beliebtesten Destillerien Schottlands zu meisterlichen Blends. Nach 14 Jahren in Eichenfässern ist dieser Blended Scotch Whisky weich und vielschichtig. In Gaumen und Nase balanciert er bei milden 40 Volumenprozenten üppige Süße mit zarten Gewürzen und Zitrusfrüchten.

Coleburn Selection 14 y.o.

Blended Scotch Whisky

Herkunft: Schottland

Fasstyp: Oak Casks

40% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt