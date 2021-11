PR: Neu – Glenlivet 12yo „Licensed Dram“

Der Glenlivet „Illicit Stills“ hat nun einen Nachfolger: Als neuestes Mitglied der „Original Stories“-Serie wird Mitte November der Glenlivet 12yo „Licensed Dram“ mit 48% vol. erscheinen, zu einem UVP von 39,99 Euro. Wiederum wird er in einer an die historischen Glenlivets erinnernden Flasche erscheinen.

Wir haben von Pernod Ricard zum neuen Glenlivet 12yo „Licensed Dram“ eine kurze Presseaussendung mit den Tasting Notes erhalten, die wir hier für Sie abdrucken:

Neu – Glenlivet 12yo „Licensed Dram“ – Die perfekte Komposition aus Mut und Pioniergeist

The Glenlivet Single Malt schlägt das nächste Kapitel der „Original Stories“-Serie auf: Nach der erfolgreichen Markteinführung von Illicit Still im vergangenen Jahr wird jetzt The Glenlivet 12 Year Old Licensed Dram gelauncht. Die Limited Edition ist im ausgewählten Whisky-Fachhandel und online verfügbar.

Eine neue Interpretation des Single Malts

Alan Winchester, The Glenlivet Master Distiller:

„Ich war schon immer fasziniert von der Geschichte unserer Brennerei und dem visionären Geist von George Smith. Der ursprüngliche Whisky, der in den frühen 1800er Jahren destilliert wurde, setzte den Standard für die Speyside, daher freuen wir uns sehr, diese neue Edition herauszubringen, die dieses Erbe ehrt.“

Inspiriert von den Anfängen des Single Malts ist The Glenlivet 12 Year Old Licensed Dram eine Hommage an Gründer George Smith und seine erste Whisky-Herstellung 1824. Als Erster erhielt der Pionier damals eine Lizenz zur Produktion des Whiskys im Glenlivet Valley. George Smiths Whisky veränderte von da an die Konventionen und gilt als Ursprung des für die Speyside typischen fruchtigen und blumigen Stils.

Das Flaschendesign von The Glenlivet 12 Year Old Licensed Dram erinnert an die erste Flasche der Marke. Die äußere Verpackung zeigt eine vom Gründer George Smith im Jahr 1800 unterzeichnete Lizenz zur Whiskyherstellung.

Die „Original Stories“

The Glenlivet 12 Year Old Licensed Dram ist Teil der „Original Stories“ von The Glenlivet. Damit launcht die Whiskymarke jährlich eine Limited Edition, die sich verschiedenen Meilensteinen der außergewöhnlichen Scotch-Marke widmet. Hintergrund ist die Originalität und das Herzstück der Brand, immer wieder mit Traditionen zu brechen. Jeder Whisky aus der limitierten Serie bietet ein anderes Geschmackserlebnis und wird in einer einzigartig gestalteten Verpackung geliefert.

The Glenlivet 12 Year Old Licensed Dram ist ab Mitte November 2021 erhältlich und hat einen UVP von 39,99 Euro.

Tasting Notes

Der Glenlivet 12 Year Old Licensed Dram ist ein First Fill Double Oak und hat einen Alkoholgehalt von 48% ABV. Der fruchtige und blumige Stil des Glenlivet wird durch die First-Fill-Fässer intensiviert und zeichnet sich durch Aromen von goldenem Honig und Vanillepudding aus, die sich mit Haselnuss und Lakritz überlagern, während er einen langen und leicht süßen Abgang hat.